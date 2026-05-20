Kentteki tek kurbanlık satış noktası olan Bayburt Belediyesi Canlı Hayvan Pazarı, 22 Mayıs Cuma günü hizmet vermeye başlayacak ve Kurban Bayramı’nın üçüncü günü olan 29 Mayıs Cuma gününe kadar açık kalacak.

Belediye tarafından hayvan pazarında yürütülen çalışmalar kapsamında kurbanlık hayvanların sağlık kontrolleri düzenli olarak gerçekleştirilecek. Özellikle dişi hayvanların gebelik muayeneleri veteriner ekiplerince titizlikle yapılacak. Pazarda ayrıca vatandaşların güvenli alışveriş yapabilmeleri amacıyla emniyet ve zabıta ekipleri koordineli şekilde görev alacak. Sahte para kullanımının ve olası tartışmaların önüne geçmek için çeşitli tedbirler alınırken, mobil bankacılık işlemlerinin kolayca yapılabilmesi adına ücretsiz Wi-Fi hizmeti de sunulacak. Vatandaşlara kantar hizmeti de verilecek.

Öte yandan Bayburt Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, bayram süresince kaçan kurbanlık hayvanlara müdahale etmek üzere özel bir “yakalama timi” oluşturdu. Sakinleştirici iğne kullanabilecek donanıma sahip ekipler, bayram boyunca gelen ihbarlara anında müdahale edecek.

Bayram öncesinde Kurban Komisyonu tarafından kent genelindeki resmi kurban kesim alanları da açıklandı. Buna göre kurban kesimleri; Bayburt Belediyesi’ne ait mezbahane, Şingah Mahallesi Doğan Sokak’taki boş arazi (Yem Fabrikası Yanı), Köroğlu Çiftliği (İspir Yolu Üzeri), Murat Önal’a ait kesim alanı, Salih Altun’a ait mandıra (Kayış Kıran Mevkii), Bayburt Belediyesi Tarım Yerleşkesi Hayvan Pazarı, Hakan Kesen’e ait hayvan çiftliği (Kayış Kıran Mevkii), Yaşar Küçük’e ait mandıra (Cezaevi Yolu üzeri), Muradiye Yurdu (Esentepe Mahallesi), Can Bayrak Çiftliği (Çaykara Yolu Üzeri) ile Hanefi Sansu’ya ait mandırada (Zahit Mahallesi Bolu Sokak, Polis Okulu karşısı) gerçekleştirilebilecek. Kurban Komisyonu, belirlenen alanlar dışında kesim yapılmasına izin verilmeyeceğini duyurdu.

Bayram boyunca Bayburt Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de kesim alanlarında görev yapacak. Ekipler, alanların sterilizasyonunu sağlayacak ve kesim sonrası ortaya çıkan atıkları düzenli şekilde bertaraf edecek.