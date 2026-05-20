Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törende, Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse günün anlam ve önemini vurgulayan konuşmasını yaptı.

Program halk oyunları ve müzik dinletisiyle renklenirken, jimnastik, karate, taekwondo ve güreş gösterileri izleyenlerden büyük beğeni topladı. Spor branşlarının tanıtımı ve ödül töreniyle kutlamalar doruğa ulaştı.

Törene Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, Bayburt Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, Ak Parti İl Başkan Vekili Tevhit Köroğlu, MHP İl Başkanı Muharrem Baykal, kamu kurum amirleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Bayburt halkının yoğun ilgi gösterdiği kutlamalar, gençlerin enerjisi ve spor gösterileriyle 19 Mayıs ruhunu bir kez daha yaşattı.

Aynı Gün Çocuk Şenliği

Kutlamaların ardından Bayburt Üniversitesi Eğitim Fakültesi Temel Eğitim Bölümü tarafından düzenlenen 10. Bayü Aile ve Çocuk Şenliği de gerçekleştirildi. Saray Bahçesi’nde yapılan şenlikte; el baskısı aile-çocuk mozaik çalışması, Dede Korkut hikâyelerinin anlatıldığı masal çadırı, geleneksel oyunlar ve turnuvalar, ritim ve davul atölyesi ve yüz boyama etkinliği yer aldı.

Çocukların doyasıya eğlendiği etkinlik, 19 Mayıs coşkusunu ailelerle birlikte şenliğe dönüştürdü.