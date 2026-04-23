Kaleardı Mahallesi Hz. Ebubekir Camii yanında faaliyete geçen merkez, bölgedeki yaşlı bireylerin bir araya gelebileceği yeni bir sosyal alan olma özelliği taşıyor.

Modern bir yapıda tasarlanan merkez bünyesinde vatandaşların vakit geçirebileceği dinlenme alanları ile sohbet ve etkinlik salonları, çeşitli sosyal ve kültürel faaliyetlerin yürütüleceği özel bölümler yer alıyor. Ayrıca merkezde yaşlıların günlerini verimli geçirmelerine olanak sağlayan geniş bir bahçe alanı kullanıma sunuldu.

"Benzer Merkezleri Yaygınlaştıracağız"

Törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, büyüklerin hayatlarını daha konforlu ve huzurlu sürdürmelerini hedeflediklerini belirtti. Merkezin sadece bir buluşma noktası değil, paylaşma ve üretim adresi olacağını vurgulayan Memiş, bu tür projeleri diğer mahallelerde de yaygınlaştırmayı planladıklarını ifade etti.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ise merkezin önemine dikkat çekerek, projenin hayata geçirilmesinde emeği geçen Belediye Başkanı Mete Memiş ve ekibine teşekkürlerini iletti.

Açılış törenine Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’in yanı sıra AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin ile çok sayıda vatandaş katıldı. Tören, protokol üyelerinin merkezi gezerek vatandaşlarla sohbet etmesiyle sona erdi.