Dernek merkezinde yapılan kongrenin divanında Sadık Yavuz, Fatih Dündar ve Serdar Karaoğlu görev aldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşı’nın okunması ile başlayan kongrede taslak bütçe ve faaliyet raporları okunup onaylandı. Yönetim ve denetim kurullarının ibrasının ardından seçimlere gidildi.

Kongrede yeniden başkanlığına seçilen Murat Okutmuş’un yönetim kurulunda Burhanettin Okumuş, Öznur Demir, Cengiz Han Okutmuş, Baki Meral, Ali Oltulu, Hülya Karaer seçildi.Denetleme kuruluna Sadık Yavuz, İbrahim Yumak, Fatih Dündar seçilirken, onur kurulunda Yaşar Yıldız, Selma Kunar ve Remzi Kırık yer aldı.

Okutmuş: “Toplumun vicdanı olmaya devam edeceğiz”

Kongre sonrası üyelere teşekkür eden Murat Okutmuş, cemiyetin 35 yılı geride bırakan bir çınar olduğunu dile getirdi. 35 yıllık süreç boyunca cemiyete hizmet etmiş tüm isimlere teşekkür eden Okutmuş, 3 yıllık görev süresi boyunca yapılan faaliyetleri anlattı.

Gazeteciliğin toplumsal vicdan kavramıyla birebir örtüşen bir meslek olduğunu ifade eden Okutmuş, Bayburt’un vicdanı olmaya devam edeceklerini söyledi. Bayburt basınının tüm çalışanlarına ilkeli ve dürüst haber anlayışı içinde hareket ettikleri için teşekkür etti.