Tören kapsamında 11 farklı ülkeden gelen toplam 15 halk dansları topluluğu ve müzik grubu sahne alarak izleyicilere unutulmaz bir görsel şölen sundu.

"Kültürünü Yaşatan Şehirler Geleceğini İnşa Eder"

Büyük bir coşkunun hâkim olduğu törende konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, konuşmasına Dede Korkut duasıyla başladı. Otuz yıldır kesintisiz olarak devam eden bu şölenin sadece bir eğlenceden ibaret olmadığını vurgulayan Memiş, "Bu şölen geçmişi bugüne getirecek, bugünü yarınlara taşıyacak, kültürümüzü yaşatacaktır. Bilimle sanatı, sporu birleştirip kardeşliğimizi pekiştirecektir" dedi.

Dede Korkut’un Türk dünyasının atası ve birleştiricisi olduğunu ifade eden Başkan Memiş, konuşmasını şu sözlerle sürdürdü:

"Bilime, sanata, kültüre ve spora değer veren şehirlerin yarınlarını en güzel şekilde inşa edeceğine inancımız tamdır. Bugün sadece bir etkinliğin açılışını yapmıyoruz; ortak geçmişimizi selamlıyor, ortak geleceğimizin umutlarını taşıyoruz. Dede Korkut paydasında Türk dünyasının birleşeceğinin işaretlerini veriyoruz. Zira biliyoruz ki birlik varsa bereket, dayanışma varsa güç, kültür varsa kimlik vardır."

Başkan Memiş, konuşmasının sonunda organizasyonda emeği geçen Bayburt Valisi Mustafa Eldivan'a, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen'e ve tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Programda ayrıca Vali Mustafa Eldivan ve Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş de birer selamlama konuşması gerçekleştirdi.

11 Ülkeden Renkli Gösteriler

Protokol konuşmalarının ardından sahne alan; Türkiye, Azerbaycan/Nahçıvan, Rusya Federasyonu Kuzey Osetya/Alanya Cumhuriyeti, Rusya Federasyonu Balkarya, Rusya, İran, Cezayir, Letonya, Gürcistan, Kazakistan ve Moldova’dan gelen gruplar, yöresel ezgileri ve halk danslarıyla katılımcılara unutulmaz bir gece yaşattı.