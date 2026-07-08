Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi ve Bayburt Üniversitesi iş birliğiyle hayata geçirilen sempozyumun açılış töreni, Baberti Külliyesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu'nda gerçekleştirildi.

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan program, protokol konuşmalarıyla devam etti.

"Dede Korkut'u Sadece Konserlere Hapsetmek Doğru Değil"

Açılışta konuşan Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Dede Korkut’un "Bildiğini unutmayan akıl güzeldir" sözünü hatırlatarak, amaçlarının bu kadim mirası gelecek nesillere doğru aktarmak olduğunu vurguladı. Memiş, "Dede Korkut'u konserlere hapsetmek doğru değil. Onu şanına ve ismine yakışır bir mahiyette anmaya karar verdik. Şölenlerimizde elbette sanat ve müzik olacak; yurt içinden ve yurt dışından değerli sanatçıları halkımızla buluşturacağız ancak Dede Korkut'un bilimsel yönünü de ön plana çıkarmalıyız" dedi.

Konuşmasında Türk dünyasının birlik ve beraberlik ihtiyacına da değinen Başkan Memiş, Dede Korkut'un tüm Türk cumhuriyetlerinde aynı derecede bilindiğini ve kıymetli olduğunu belirterek, ortak bir "çatı isim" olarak birleştirici gücüne dikkat çekti. Memiş ayrıca, Dede Korkut hikayelerinin orijinal nüshalarını Vatikan’dan getirterek Türk edebiyatına kazandıran TOBB Başkanı Rıfat Hisarcıklıoğlu'na ve organizasyona destek veren bakanlar ile akademisyenlere teşekkür etti.

"Ortak Değerlerimizi Güçlendirmenin Yolu Dede Korkut'tan Geçiyor"

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Dede Korkut’u anlamanın ortak tarihi ve müşterek değerleri daha güçlü inşa edebilmenin önemli bir yolu olduğunu ifade ederek, organizasyonda emeği geçen başta Belediye Başkanı Mete Memiş olmak üzere tüm paydaşlara teşekkürlerini iletti. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise Dede Korkut destanlarının tüm çağlarda insanlığa yol gösterdiğini ve önemli nasihatler barındırdığını söyleyerek, bu değerlerin gelecek nesillere aktarılmasının kadim Türk kültürünün yaşatılması açısından kritik bir öneme sahip olduğunu belirtti.

Sempozyumun ana paydaşlarından biri olan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen de ortak kültür kodlarının ve birikiminin bilimsel bir dille yeniden sunulmasının Türk dünyası için oldukça verimli sonuçlar doğuracağına inandığını dile getirdi.

Üç Gün Boyunca Bilimsel Bildiriler Sunulacak

Protokol konuşmalarının ardından, Doç. Dr. Ramin Sadık'ın başkanlığını yaptığı açılış oturumuna geçildi. İlk oturumda Prof. Dr. Nizami Ceferov, Doç. Dr. Murada G. Nazirli, Dr. Cəlal İbrahimli ve Hatayi Aleskerov bildirilerini sundular. Üç gün boyunca sürecek olan sempozyumda, Türkiye ve dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen akademisyenler Dede Korkut'u; tarih, edebiyat, dil, kültür, folklor ve ortak medeniyet perspektifinden masaya yatıracak. Sempozyum boyunca Dede Korkut'un Avrasya kültür coğrafyasındaki yeri, "ortak bellek ve ortak gelecek" teması çerçevesinde farklı yönleriyle değerlendirilecek.

Sempozyumun açılış programına; Azerbaycan Milletvekili Nagif Hamzayev, Atatürk Kültür Merkezi Başkanı Doç. Dr. Zeki Eraslan, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Fatih Aslan, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev ile Bayburt, Atatürk, Gümüşhane, Adıyaman, Hoca Ahmet Yesevi ve Nahcıvan Devlet Üniversitelerinin rektörleri, rektör vekilleri, çok sayıda akademisyen ve vatandaş katıldı.