Bayburt'un eğitim, bilim ve kültür alanlarındaki gelişimine ivme kazandıracak yeni bir adım atıldı. BAYPROJE Başkanı Akın Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rıfat YıldızınBayburt Üniversitesini ziyaretinde, Üniversite ile Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) arasında kapsamlı bir iş birliği protokolü imzalandı.

Hedef: Sosyal ve Ekonomik Gelişime Katkı

Şehrin dinamiklerini harekete geçirmeyi planlayan protokol kapsamında, kurumlar arası ortak çalışmalar yürütülecek. İmza töreninin ardından üniversite makamlarınca yapılan açıklamada, iş birliğinin kente sağlayacağı faydalara dikkat çekilerek şu ifadelere yer verildi:

"Bayburt Bilgi Paylaşım ve Proje Üretim Derneği (BAYPROJE) ile eğitim, bilim ve kültür alanlarında ortak çalışmalar yürütülmesini amaçlayan iş birliği protokolünü imzaladık. Bayburt’un sosyal, kültürel ve ekonomik gelişimine katkı sunacağına inandığımız bu iş birliğinin Üniversitemiz, BAYPROJE ve şehrimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

Belediye Başkanı Memiş'e Ziyaret

Protokol imza töreni ve temaslar kapsamında yerel yönetimle de bir araya gelindi. BAYPROJE Başkanı Akın Bayrak ve Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Rıfat Yıldız, Bayburt Belediye Başkanı Sayın Mete Memiş'i makamında ziyaret etti.

Ziyaret kapsamında derneğin yürüttüğü faaliyetler, üniversite ile imzalanan yeni iş birliği anlaşması ve Bayburt'un geleceğine yönelik projeler hakkında karşılıklı fikir alışverişinde bulunulduğu öğrenildi.