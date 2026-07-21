Uluslararası yatırımcıların ve turizm acentelerinin radarına giren Bayburt, Körfez bölgesinden gelecek turist kafilelerini ağırlamaya hazırlanıyor.

Bayburt Valisi Mustafa Eldivan; Bahreyn’den kente gelen SY Travel Sahibi Sadık Yakup, Sura Alhadoi, Ahmet Özgürcan, Faisal Alhadar, Hacıoğlu Grup Turizm yetkilileri ile TÜRSAB Doğu Karadeniz Bölge Temsil Kurulu Yönetim Kurulu Üyesi Adil Aydın’ı makamında kabul etti. Valilik makamında gerçekleşen ziyarette, İl Kültür ve Turizm Müdürü Niyazi Gül ile İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Hayrettin Koçyiğit de hazır bulundu.

Yeni İş Birliği Kapıları Aralanıyor

Görüşmede, Bayburt'un sahip olduğu tarihi ve doğal turizm potansiyeli, il genelinde yapımı devam eden turizm yatırımları ve gelecekte hayata geçirilebilecek uluslararası iş birliği fırsatları masaya yatırıldı. Kent genelinde turizm altyapısını güçlendirmek adına yürütülen çalışmaların olumlu sonuçlar verdiğini belirten Vali Eldivan, Bayburt'un ulusal ve uluslararası yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ettiğini vurguladı.