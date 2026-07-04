BAYBURTGÜNDEM- Belediye Başkanlığı makamında gerçekleşen kabulde Belediye Başkanı Mete Memiş, belediye tarafından yürütülen çalışmalar ve kentte devam eden projeler hakkında Bakan Çiftçi’ye detaylı bir sunum yaptı.

Görüşmede, Bayburt’un gelişimi, planlanan yatırımlar ve geleceğe yönelik projeler ele alınarak karşılıklı değerlendirmelerde bulunuldu.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Memiş, Bakan Çiftçi’yi Bayburt’ta ağırlamaktan onur duyduklarını ifade etti. Bakan Çiftçi ise kadim şehir Bayburt’ta bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirterek Başkan Memiş’e yürüttüğü çalışmalarda başarılar diledi.

Şeref Defteri’ni İmzaladı

Ziyaretin anısına Belediye Başkanı Mete Memiş tarafından Bakan Çiftçi’ye bir hediye takdim edildi. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, ayrıca Bayburt Belediyesi Şeref Defteri’ni imzalayarak günün anısını ölümsüzleştirdi.

Ziyarette Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Rize Milletvekili ve AK Parti Karadeniz Bölge Koordinatörü Harun Mertoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Burak Yılmaz, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, MHP Bayburt İl Başkanı Muharrem Baykal ile belediye meclis üyeleri ve kalabalık bir heyet yer aldı.

Ayrıca Belediye Başkan Yardımcıları Nesimuttin Selçuk ve Mustafa Akbaş ile belediye birim müdürleri de ziyarette hazır bulundu.