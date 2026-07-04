BAYBURTGÜNDEM- Yoğun bir katılımla gerçekleşen toplantıda Bakan Çiftçi; Bayburt’un tarihi ve manevi değerlerinden Türkiye’nin vizyonuna, terörle mücadeleden AK Parti’nin istişare kültürüne kadar pek çok konuda partililere seslendi.

"Bayburt, Asalet ve Hikmet Şehridir"

Konuşmasına Bayburt’un manevi iklimini ve tarihi figürlerini selamlayarak başlayan Bakan Çiftçi, "Dede Korkut'un hikmetini, Bamsı Beyrek'in yiğitliğini, Abdulvehab Gazi'nin manevi hatırasını bağrında taşıyan; Kop Dağı'nın asaletiyle yoğrulmuş Bayburt'umuzda sizlerle bir araya gelmekten mutluluk duyuyorum" dedi. Bayburt’un yetiştirdiği büyük alim Ekmelüddin el-Bâbertî’yi de anan Çiftçi, el-Bâbertî’nin makam ve unvandan önce hizmeti ve millet davasını ön planda tutan ahlakının, bugün kendi siyaset anlayışlarının da temelini oluşturduğunu belirtti.

"AK Parti, İstişare Kültürüyle Büyüyen Bir Ailedir"

AK Parti’nin çeyrek asra yaklaşan yürüyüşünde millet iradesini her zaman merkeze aldığını ifade eden Bakan Çiftçi, İl Danışma Meclisi toplantılarının önemine dikkat çekti. AK Parti'de her kademenin sözünün kıymetli olduğunu vurgulayan Çiftçi, "Bu toplantılar; ortak aklın büyüdüğü, teşkilatın nabzının tutulduğu, sahanın sesinin doğrudan duyulduğu ve yol haritasının milletimizin beklentileri doğrultusunda şekillendiği önemli istişare zeminleridir. AK Parti'nin istikameti milletin iradesi, dayanağı teşkilatlarının samimiyeti, hedefi ise Türkiye'nin istikbalidir" şeklinde konuştu.

"Hiçbir Güç Türkiye’nin Yürüyüşünü Durduramaz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde Türkiye’nin kendisine biçilen dar kalıpları ve prangaları kırdığını belirten İçişleri Bakanı, Türkiye Yüzyılı vizyonuna olan inancını şu sözlerle dile getirdi:

"Vesayet odaklarına, darbe girişimlerine, terör örgütlerine, ekonomik kuşatmalara ve küresel baskılara karşı millet iradesi dimdik ayakta kalmıştır. Bu saatten sonra hiçbir güç Türkiye’nin yürüyüşünü durduramayacaktır. Çünkü bu yürüyüşün arkasında milletimizin duası, önünde Türkiye Yüzyılı hedefleri, başında ise Recep Tayyip Erdoğan gibi güçlü ve kararlı bir lider vardır."

"Gece Gündüz Demeden Huzur İçin Çalışıyoruz"

İçişleri Bakanlığı olarak terörden organize suçlara, uyuşturucudan siber suçlara, düzensiz göçten trafik güvenliğine kadar her alanda amansız bir mücadele yürüttüklerini hatırlatan Bakan Çiftçi; polis, jandarma, sahil güvenlik ve güvenlik korucularıyla birlikte milletin huzuru için canla başla çalıştıklarını ifade etti. Çiftçi, mücadelenin sadece bir güvenlik mücadelesi olmadığının altını çizerek, "Biz aynı zamanda gönülleri imar etmenin, birlik ve kardeşliği güçlendirmenin, Türkiye Yüzyılı vizyonuna sahip çıkmanın da mücadelesini veriyoruz" dedi.

Medine'den Anlamlı Hediye

Konuşmasının ardından Bakan Çiftçi'ye, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan tarafından hediye takdimi yapıldı. İl Başkanı Çalışkan, Medine'de Afganistan asıllı genç bir esnafın İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi’ye ulaştırılmak üzere kendisine emanet ettiği, üzerinde Bakan Çiftçi'nin ismi yazılı olan seccade ve Cennet Bahçesi (Ravza-i Mutahhara) halısından yapılan namazlığı Bakan Çiftçi'ye teslim etti. Bu anlamlı hediyeler salondakilerden büyük alkış aldı.

Çalışkan, Şahin, Memiş ve Ateş de konuştu

AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan'ın teşkilat çalışmaları hakkında bilgi verdiği toplantıda Belediye Başkanı Mete Memiş belediye çalışmalarını, şehre kazandırdıklarını, Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş ise döneminde Bayburt'a kazandırılan hizmetleri anlattı.

Toplantıda Özel İdare çalışmalarını tek tek anlatan İl Genel Meclisi Başkanı Hüseyin Şahin ise İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi'den Bayburt Özel İdaresi'nin eksiği olan 5 araç hakkında destek istedi. Şahin, hizmetlerin aksamaması için talep ettiği 5 aracın Bayburt Özel İdaresi'nin yoğun çalışmalarına büyük güç katacağını dile getirdi.

Toplantı konuşmaların ardından basına kapalı olarak gerçekleştirilen soru-cevap bölümüyle devam etti.