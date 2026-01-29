Bayburt’ta yerel yönetimler ve sivil toplum temsilcileri bir araya gelerek şehrin vizyon projelerini değerlendirdi. İstişare toplantısında konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, "Ortak akıl ve istişare kültürüyle Bayburt’u daha ileriye taşıyacağız" mesajını verdi.

AK Parti Bayburt İl Başkanlığı tarafından düzenlenen "İstişare ve Bilgilendirme Toplantısı", Bayburt Öğretmenevi’nde geniş bir katılımla gerçekleştirildi. Şehirde tamamlanan ve devam eden yatırımların kapsamlı bir şekilde ele alındığı toplantıya; Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Belediye Başkanı Mete Memiş, AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan, kurum müdürleri, STK temsilcileri ve mahalle muhtarları katıldı.

Milletvekili Ateş’ten Kapsamlı Sunum

Toplantının ana gündem maddesini, Bayburt’ta yürütülen projeler oluşturdu. Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, görev süresi boyunca hayata geçirilen çalışmalar, devam eden yatırımlar ve planlanan projeler hakkında detaylı bir sunum yaptı. Şehrin kalkınma önceliklerinin vurgulandığı sunumda, kamu yatırımlarının güncel durumu katılımcılarla paylaşıldı.

Başkan Memiş: "İstişare Kültürü Gücümüzdür"

Belediye Başkanı Mete Memiş, toplantıda yaptığı konuşmada birliğin ve beraberliğin önemine dikkat çekti. Şehrin yönetiminde katılımcı bir yaklaşım sergilediklerini belirten Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Şehrimizin gelişim sürecinde istişare kültürü en büyük kılavuzumuzdur. Bu tür buluşmalar, sorunların yerinde tespiti ve çözümü için kritik öneme sahip. Toplantımızın Bayburt’umuz için hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum."

Bayburt’un bugünü ve yarınının konuşulduğu programda; kurum müdürleri ve STK temsilcileri de görüşlerini dile getirerek projeler hakkında bilgi alışverişinde bulundu. Toplantı, mahalle muhtarlarının taleplerinin dinlenmesi ve değerlendirilmesinin ardından sona erdi.