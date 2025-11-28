“Türk Dilinin Kültürel Varlığımız Açısından Önemi” başlığıyla düzenlenen seminer, Bayburt Şehitler Ortaokulu’nu Türkçe Öğretmeni Yavuz KAYA’nın sunumuyla gerçekleştirildi. Kaya, Türk dilinin tarihsel derinliğini, milletin kimliğindeki rolünü ve günümüzdeki korunma stratejilerini dinleyicilere aktardı.

Katılımcılardan yoğun ilgi gören etkinlikte, dilin sadece bir iletişim aracı değil, aynı zamanda milli varlığın temel direği olduğu vurgulandı.

Seminerin tamamlanmasının ardından manevi duyguları pekiştiren bir bölüm gerçekleştirildi. Şehitler ve ahirete intikal eden tüm geçmişler için dualar edildi ve Kur’an-ı Kerim tilavetiyle program sona erdi.