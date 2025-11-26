Bayburt’ta düzenlenen basın açıklamasında konuşan Hak-İş Konfederasyonu Bayburt İl Başkanı Hayrettin Uluca, “Kadınlar ve çocuklar başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında zulme, işgale, ayrımcılığa ve her türden şiddete maruz bırakılan masumların sesi olmak için kadın–erkek hep birlikte buradayız. Nereden ve kimden gelirse gelsin şiddetin tüm biçimlerine karşı olduğumuzu yüksek bir sesle ilan ediyoruz. Günümüzde şiddet; fiziksel, cinsel, psikolojik, dijital, ekonomik ve ısrarlı takip gibi farklı boyutlarıyla hayatın her alanında karşımıza çıkmaktadır. Araştırmalar, şiddetin en fazla kadınları hedef aldığını açıkça göstermektedir. Kadın cinayetlerine, istismara, eşitsizliğe, ayrımcılığa, yoksulluğa ve güvencesizliğe karşı sesimizi yükseltiyoruz” dedi.

Kadınların uğradığı şiddet verilerini paylaşan Akdemir, “TÜİK Kadına Yönelik Şiddet Araştırması’na göre kadınların yaşamlarının herhangi bir döneminde %28,2’si psikolojik, %18,3’ü ekonomik, %12,8’i fiziksel şiddete maruz kalmıştır. Boşanan kadınlarda bu oranlar çok daha yüksektir. Son 12 ayda kadınların %11,6’sı psikolojik, %3,7’si dijital, %3,1’i ısrarlı takibe ve %2,6’sı fiziksel şiddete uğramıştır. Bu veriler, ülkemizdeki şiddetin yaygınlığını ve acil müdahale gerekliliğini açıkça ortaya koymaktadır. HAK-İŞ olarak, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü vesilesiyle, dünya genelinde zulme uğrayan ve şiddete maruz kalan kadınlara, çocuklara ve tüm canlılara yönelik her türlü şiddet ve ayrımcılıkla mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğimizi kamuoyuna ilan ediyoruz.” ifadelerini kullandı.