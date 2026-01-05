Bayburt İl Tanıtım Günleri, Atatürk Havalimanı Millet Bahçesi etkinlik alanında düzenlenen görkemli bir törenle kapılarını ziyaretçilere açtı ve 2026 yılının ilk büyük buluşması olan etkinlik, gurbetteki Bayburtlular ile şehre gönül verenleri bir araya getirdi.

Etkinlik alanında ,Bayburt Valiliği, Bayburt Belediyesi, Bayburt Üniversitesi, Bayburt Kültür ve Yardım Derneği, Demirözü Belediyesi, Gökçedere Belediyesi, Arpalı Belediyesi, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi, Dede Korkut Platformu, Bayburt Gündem Gazetesi, Bayburtlu yazarlar, Sakızlı Köyü Derneği, Ağören Köyü Derneği Bayburt Muhtarlar Derneği,Bayburt Esnafı,Bayburt Kadın Kooperatifleri,Bayburt Kültür ve Yardım Derneği kadın kollarıSanatçılar Stant açtı.

Konser alanında Sanatçılar, Onay Şahin,Muhsin Bayburtlu,Nejmi Devran ,Sehlan Burak,Sezai Seçen,Naim Şahin,İklima Güngör, Kadir Bayram hemşerilerimize konser verdiler.

Bayburt’un tarihi, kültürel ve sosyal değerlerinin tanıtıldığı programın açılışına; İstanbul Valisi Davut Gül, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan, AK Parti Bayburt Milletvekili Prof. Dr. Orhan Ateş, Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, İstanbul’daki ilçe belediye başkanları, AK Parti İstanbul İl Başkanı Abdullah Özdemir, AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Açılış konuşmasında Bayburt Kültür ve Yardım Derneği Genel Başkanı Hicabi Durmuş, katılım sağlayan tüm Kurum kuruluş ve Sivil toplum örgütlerine ve hemşerilerimize teşekkür etti. Durmuş; “Bayburt’un değerlerini dünya şehri İstanbul’da tanıtmak ve birliğimizi pekiştirmek bizim için büyük bir onurdur dedi.

Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş konuşmasında,Bayburt’u Nüfusu ve yüzölçümününe bakarak tanırsanız yanlış tanımış olursunuz dedi. Bayburt’un yetiştirdiği büyük dava adamları ve sahip olduğu değerler, tarihinin hiçbir döneminde din ve devlet düşmanı çıkmadığı ve barınamadığı bir şehirdir Bayburt dedi.

Programda konuşan Bayburt Valsi Mustafa Eldivan, Bayburt’un köklü geçmişine ve kültürel birikimine dikkat çekerek, “Bayburt; tarihin omuz verdiği, kültürün mayaladığı, vatan sevgisinin yüreklerde kök saldığı bir medeniyetin adıdır” ifadelerini kullandı. Eldivan, organizasyonun düzenlenmesinde emeği geçen Bayburt Kültür ve Yardım Derneği yönetimine teşekkür ederek, İstanbul’da yaşayan ve gönlü Bayburt’la atan tüm hemşerilerimize sevgi ve muhabbetlerini iletti.

İstanbul Valisi Davut Gül Hemşerilerimizin birlik ve berabeliğini takdir ederek teşekkürlerini ifade etti.

Milli savunma Bakan yardımcısı Salih Ayhan ,Bu anlamlı buluşmada bizlerle birlikte olan, destek veren herkese yürekten teşekkür ediyorum. Bayburt’umuzun eşsiz güzellikleri, kültürü ve lezzetleri her daim yaşasın; birliğimiz, dirliğimiz, kardeşliğimiz bozulmasın dedi.