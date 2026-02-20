Bayburt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Ofisi tarafından Türk Dünyası’yla kurumsal bağları güçlendirme vizyonu kapsamında düzenlenen ve iki oturumda gerçekleşen “Azerbaycan – Türkiye İlişkileri” panelinde Azerbaycan’dan akademisyenler ve diplomatlar konuşmacı olarak yer alırken Bayburt Üniversitesi akademisyenleri ise oturumların panel başkanlığını üstlendiler.

Panel, geçtiğimiz aylarda Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Uluslararası İlişkiler Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım’ın Azerbaycan’da başlattığı ve çok sayıda kurumsal iş birliğine sahne olan eğitim diplomasisi buluşmalarının ikinci safhası olarak hayata geçti.

Azerbaycan’ın seçkin siyaset temsilcileri, diplomatları ve akademisyenlerini Bayburt Üniversitesinde bir araya getiren panel, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ve Azerbaycan Kars Başkonsolosu Zamin Aliyev’in açılış konuşmalarıyla başladı. Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen açılış konuşmasında, “Azerbaycan ile geçmişten gelen sarsılmaz kardeşlik bağlarımızı bilimsel bir platformda değerlendirmekten büyük memnuniyet duyuyoruz. Bayburt Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Koordinatörlüğünün son yıllarda sergilediği aktif performans ve yürüttüğü nitelikli çalışmalar sayesinde, uluslararası alanda her geçen gün daha etkin bir rol üstleniyoruz. Bugün burada, iki devletin ortak geleceğini ve stratejik ilişkilerini alanında uzman isimlerden dinleme imkânı bulacağız. Bu anlamlı buluşmaya katılımlarıyla güç katan Azerbaycan Milletvekili Sayın Dr. Nagif Hamzayev’e, kıymetli panelistlerimize, panel başkanlığı görevini yürüten hocalarımıza ve organizasyonda emeği geçen Uluslararası İlişkiler birimimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu özel günde bizleri yalnız bırakmayan Azerbaycan Kars Başkonsolosu Sayın Zamin Aliyev ile Başkonsolos Yardımcısı Sayın Samir Guliyev’e şükranlarımı sunuyorum.” dedi.

Programın kurumsal paydaşı olarak katılımcılara hitap eden Azerbaycan Kars Başkonsolosu Sayın Zamin Aliyev ise, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki sarsılmaz gönül bağına dikkat çekerek “kardeş devletler” vurgusu yaptı. Aliyev, iki ülke arasındaki münasebetlerin her alanda olduğu gibi akademik sahada da güçlenerek devam etmesinin önemine değindi.

İki oturumda tamamlanan panelin ilk oturumunda panel başkanlığı görevini Bayburt Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. Ramin Sadık üstlenirken, ikinci oturumun panel başkanlığını ise İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi öğretim üyesi Doç. Dr. İsmail Dursunoğlu yürüttü. Panel kapsamında Azerbaycan Milletvekili Dr. Nagif Hamzayev, Prof. Dr. Toğrul İsmayıl, Doç. Dr. Telman Nusretoğlu ve Dr. Araz Aslanlı panelist olarak yer aldı. Oturumlarda, Türkiye ve Azerbaycan arasındaki tarihî, siyasi ve kültürel bağlar ile iki devletin stratejik hedefleri geniş bir perspektifle ele alındı.

Katılımcıların ilgiyle takip ettiği panel, oturumların ardından gerçekleştirilen plaket ve hediye takdimi ile günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.