Senaryo gereği çığ altında kalan vatandaşlar, 150 kişilik dev bir ekibin operasyonuyla kurtarıldı.

Senaryo gereği çığ altında kalan vatandaşlar, 150 kişilik dev bir ekibin operasyonuyla kurtarıldı.

150 Personel Seferber Oldu

Tuzcuzade Mahallesi’ndeki dağ yamacında gerçekleştirilen tatbikata; AFAD birimlerinin yanı sıra UMKE, jandarma, emniyet, itfaiye ve Kızılay ekipleri ile AFAD gönüllüleri katıldı. Toplam 150 personelin görev aldığı operasyonda, kurumlar arası koordinasyon ve saha müdahale kapasitesinin artırılması hedeflendi.

Nefes Kesen Kurtarma Operasyonu

Senaryo gereği 3 vatandaşın çığ altında kaldığı ihbarının Afet Yönetim Merkezi’ne ulaşmasıyla başlayan süreçte, bölgeye hızla 4 araç ve 21 uzman personel sevk edildi. Görgü tanıklarının ifadeleri doğrultusunda arama çalışmalarını yoğunlaştıran ekipler, yaklaşık 4,5 saat süren zorlu bir çalışma yürüttü.

Tatbikat kapsamında şu operasyonel adımlar izlendi:

-Önce fiziki tarama, ardından teknolojik cihazlarla sesli aramalar gerçekleştirildi.

-Gönüllüler tarafından tespit edilen noktalara işaret bayrakları dikilerek konum belirlemesi yapıldı.

-Çığ altından çıkarılan 3 kişiden birinin senaryo gereği hayatını kaybettiği belirlenirken, yaralı kurtarılan 2 kişi UMKE ekiplerince tahliye edilerek sağlık birimlerine teslim edildi.

"Müdahale Süresini Kısaltmayı Hedefliyoruz"

Bayburt AFAD Müdürü Uğur Minder, saha operasyonu öncesinde detaylı bir masa başı planlama yaptıklarını belirtti. Yakın zamanda 15 personelin Van’da özel çığ eğitimi aldığını hatırlatan Minder, "Eğitimlerin ardından bu tatbikatın yapılması saha kabiliyetimiz açısından çok değerli oldu. Tüm paydaş kurumlarla başarılı bir çalışma icra ettik" dedi.

Tatbikata katılan AFAD gönüllüleri ise bu tür faaliyetlerin saha deneyimi kazanmak ve afetlere karşı hazırlıklı olmak adına büyük önem taşıdığını vurguladı.