Toplantıda, Endonezyalı öğrencilerin Bayburt Üniversitesinde öğrenci olarak eğitim alabilmeleri için başvuru ve kabul koşulları, akademik programlar ile uluslararası öğrencilere sunulan imkânlar ayrıntılı şekilde aktarıldı. Gerçekleştirilen görüşmelerden son derece olumlu geri dönüşler alınırken, hâlihazırda üniversitemizde Endonezyalı öğrenci bulunmamasına rağmen, önümüzdeki eğitim-öğretim yılında Bayburt Üniversitesini tercih etmeye yönelik güçlü bir ilgi oluştuğu ifade edildi.



Program; Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen’in liderliğinde, Uluslararası İlişkiler Ofisi Genel Koordinatörü Doç. Dr. Ümit Yıldırım ve Öğr. Gör. Şennur Özdemir’in katılımıyla gerçekleştirildi. Toplantıda, Bayburt Üniversitesinin uluslararası öğrenci politikaları, kültürel uyum süreçleri ve sürdürülebilir akademik iş birlikleri ele alındı.

Rektörümüz Prof. Dr. Mutlu Türkmen, Endonezya’daki bu temasların Bayburt Üniversitesinin uluslararası görünürlüğünü artırma ve yeni öğrenci pazarlarına açılma hedefleri açısından büyük önem taşıdığını belirterek, önümüzdeki dönemde Endonezya başta olmak üzere Güneydoğu Asya’dan gelecek öğrencilerle üniversitenin akademik ve kültürel çeşitliliğinin daha da güçleneceğini vurguladı.

Bayburt Üniversitesi, uluslararası tanıtım ve iş birliği faaliyetleriyle küresel ölçekte tercih edilen bir yükseköğretim kurumu olma yolunda kararlılıkla ilerlemeye devam ediyor.