Bayburtspor Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu başkanlığında İstanbul WOW Otel’de bir araya gelerek kulübün geleceğini şekillendirecek stratejik kararlara imza attı.
Toplantı sonucunda, sahadaki mücadeleden tesisleşmeye, taraftar yapılanmasından mağazalaşmaya kadar geniş kapsamlı bir yol haritası belirlendi.
Yeni Taraftar Grubu: "MONARŞİ"
Kulüp bünyesinde sağlanan güçlü birliğin en somut adımı taraftar alanında atıldı. Önceki grupların faaliyetlerini noktalamasının ardından, "MONARŞİ" adıyla yeni bir taraftar grubu kuruldu. Bu yeni oluşumun tribün gücünü sahaya daha etkin yansıtması hedeflenirken, taraftarlar için modern bir dernek lokali kurulması adına çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Ayrıca taraftarların kulüp ürünlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla şehir merkezinde "Bayburt Store" mağazasının açılması için de ön hazırlıklara başlandı.
Tesisleşme ve Modernizasyon Atağı
Bayburtspor’un geleceğini sağlam temellere oturtmak isteyen yönetim, kapsamlı bir tesisleşme hamlesi başlattı. Mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik planlamalar netleştirilirken, eski kulüp tesislerinin yeniden camiaya kazandırılması hedefleniyor. Yerel yöneticilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, şehre yeni spor tesisleri kazandırılması da gündemin üst sıralarında yer alıyor.
Sahada Tavizsiz Mücadele
Teknik ekip ve futbolcular, yaklaşan müsabakalar için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yönetim, sahada mücadele gücü yüksek ve inancını son ana kadar koruyan bir takım kimliği oluşturma konusundaki kararlılığını vurguladı.
Başkan Yazoğlu: "Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz"
Başkan Bünyami Yazoğlu önderliğindeki genişletilmiş yönetim kurulu, her koşulda mücadele eden istikrarlı bir Bayburtspor sözü verdi. Sürece katkılarından dolayı Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkürlerini sunan yönetim kurulu, tüm camiayı bu yeni dönemde kenetlenmeye davet etti.
Bayburtspor Yeni Yönetim Şeması
Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu
Başkan Vekili Volkan Demirer
Başkan Yardımcısı Fahrettin Çırak
Başkan Yardımcısı Cenk Demirhan
Genel Sekreter Serdar Kumbasar
Mali İşler ve Sponsorluk Recep Çil
Futbol Şubesi Sorumlusu Hakan Kobal
Hukuk İşleri Sorumlusu Cemal Sarıhan
Sağlık İşleri Sorumlusu Dr. Murat Canpolat
Basın Yayın ve Sosyal Medya Armağan Büyükkarakaş
Taraftar Grubu Sorumlusu Serdar Akuşluğ
Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Saraç
Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Durmuş
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Adıbeş
Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kağan Kuştul
Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Gürbüz
Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kocanumanoğlu
Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Yöney
Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bayrak
Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp İşaşır
Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Haşlak
Yönetim Kurulu Üyesi Kurban Haşlak
Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Eryiğit
Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demirhan
Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Topçu