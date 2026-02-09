Bayburtspor Yönetim Kurulu, Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu başkanlığında İstanbul WOW Otel’de bir araya gelerek kulübün geleceğini şekillendirecek stratejik kararlara imza attı.

Toplantı sonucunda, sahadaki mücadeleden tesisleşmeye, taraftar yapılanmasından mağazalaşmaya kadar geniş kapsamlı bir yol haritası belirlendi.

Yeni Taraftar Grubu: "MONARŞİ"

Kulüp bünyesinde sağlanan güçlü birliğin en somut adımı taraftar alanında atıldı. Önceki grupların faaliyetlerini noktalamasının ardından, "MONARŞİ" adıyla yeni bir taraftar grubu kuruldu. Bu yeni oluşumun tribün gücünü sahaya daha etkin yansıtması hedeflenirken, taraftarlar için modern bir dernek lokali kurulması adına çalışmaların başlatıldığı bildirildi. Ayrıca taraftarların kulüp ürünlerine ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla şehir merkezinde "Bayburt Store" mağazasının açılması için de ön hazırlıklara başlandı.

Tesisleşme ve Modernizasyon Atağı

Bayburtspor’un geleceğini sağlam temellere oturtmak isteyen yönetim, kapsamlı bir tesisleşme hamlesi başlattı. Mevcut tesislerin iyileştirilmesine yönelik planlamalar netleştirilirken, eski kulüp tesislerinin yeniden camiaya kazandırılması hedefleniyor. Yerel yöneticilerle yapılan görüşmeler doğrultusunda, şehre yeni spor tesisleri kazandırılması da gündemin üst sıralarında yer alıyor.

Sahada Tavizsiz Mücadele

Teknik ekip ve futbolcular, yaklaşan müsabakalar için hazırlıklarını yoğun bir tempoda sürdürüyor. Yönetim, sahada mücadele gücü yüksek ve inancını son ana kadar koruyan bir takım kimliği oluşturma konusundaki kararlılığını vurguladı.

Başkan Yazoğlu: "Sorumluluğumuzun Bilincindeyiz"

Başkan Bünyami Yazoğlu önderliğindeki genişletilmiş yönetim kurulu, her koşulda mücadele eden istikrarlı bir Bayburtspor sözü verdi. Sürece katkılarından dolayı Vali Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş’e teşekkürlerini sunan yönetim kurulu, tüm camiayı bu yeni dönemde kenetlenmeye davet etti.

Bayburtspor Yeni Yönetim Şeması

Kulüp Başkanı Bünyami Yazoğlu

Başkan Vekili Volkan Demirer

Başkan Yardımcısı Fahrettin Çırak

Başkan Yardımcısı Cenk Demirhan

Genel Sekreter Serdar Kumbasar

Mali İşler ve Sponsorluk Recep Çil

Futbol Şubesi Sorumlusu Hakan Kobal

Hukuk İşleri Sorumlusu Cemal Sarıhan

Sağlık İşleri Sorumlusu Dr. Murat Canpolat

Basın Yayın ve Sosyal Medya Armağan Büyükkarakaş

Taraftar Grubu Sorumlusu Serdar Akuşluğ

Yönetim Kurulu Üyesi İsmail Saraç

Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Durmuş

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Adıbeş

Yönetim Kurulu Üyesi Ali Kağan Kuştul

Yönetim Kurulu Üyesi Abdurrahim Gürbüz

Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Kocanumanoğlu

Yönetim Kurulu Üyesi Bahattin Yöney

Yönetim Kurulu Üyesi Emre Bayrak

Yönetim Kurulu Üyesi Eyüp İşaşır

Yönetim Kurulu Üyesi Ertuğrul Haşlak

Yönetim Kurulu Üyesi Kurban Haşlak

Yönetim Kurulu Üyesi Muharrem Eryiğit

Yönetim Kurulu Üyesi Murat Demirhan

Yönetim Kurulu Üyesi Serdar Topçu