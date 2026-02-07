Ulusal basın yayın organlarında ve eserlerinde Bayburt'u en çok yazan isim olarak da bilinen Cazim Gürbüz, dün İstanbul'da tedavi gördüğü hastanede hayata yenik düştü.

Şiir, öykü, roman gibi edebiyatın bütün dallarında eserler veren Cazim Gürbüz, engin bilgi ve birikimiyle bir kütüphane niteliğinde değerli bir düşünce adamı olarak bu dünyada iz bıraktı.

Özellikle Türk Dünyası'na, Türk kültürüne, baba ocağı Bayburt'a, ana ocağı Sarıkamış'a, yaşamının büyük bir kısmını geçirdiği Erzurum'a dair bildikleri ve yazdıklarıyla da çok güzel anılar bırakan Gürbüz, Bayburt'ta düzenlenen Uluslararası Dede Korkut Kültür ve Sanat Şölenleri'ne de birkaç kez katılmış ve katkı sunmuştu.

Enver Paşa'nın verdiği madalya beratında "Bayburt'un Şingah Mahallesinden Vağındalıoğullarından Şükrü oğlu Şevki" şeklinde anılan Şevki Gürbüz'ün torunu, bugün kabri Demirözü'nde bulunan Cahit Gürbüz'ün oğlu Cazim Gürbüz, 8 Şubat 2026 Pazar günü öğle namazına müteakip İzmit Yahya Kaptan Merkez Cami'den son yolculuğuna uğurlanacak.