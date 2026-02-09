Bölge turizmini canlandırmak ve yerel kültürü tanıtmak amacıyla hayata geçirilen organizasyon, hem bölge halkından hem de çevre illerden gelen ziyaretçilerden yoğun ilgi gördü.

Kar Üstünde Geleneksel Eğlence

Festival kapsamında bir araya gelen vatandaşlar, karın tadını doyasıya çıkardı. Etkinlikte Bayburt barları oynanırken, halaylar çekildi ve dev bir Türk bayrağı eşliğinde drone ile görüntülenen anlamlı bir bayrak yürüyüşü gerçekleştirildi. Özellikle çocuklar ve yetişkinlerin dik yokuşlardan kızak ve şambrellerle kayması, festivalin en renkli anlarını oluşturdu. Ayrıca katılımcılar arasında halat çekme yarışmaları ve kar voleybolu gibi sportif aktiviteler düzenlendi.

Festivalin huzur ve güven içinde geçmesi için Bayburt İl ve Aydıntepe İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri sahada görev alırken; Kızılay Bayburt Şubesi gönüllüleri de soğuk havada vatandaşları yalnız bırakmadı. Kızılay ekipleri, katılımcılara su ve çeşitli meşrubat ikramında bulundu.

Aydıntepe Kaymakamı Ertuğrul Bayram, etkinliğin temel amacının ilçenin turizm potansiyelini kış aylarına da yaymak olduğunu belirtti. Kaymakam Bayram, "Deniz seviyesinden 2 bin 400 metre yükseklikte bu yıl ilkini düzenlediğimiz festivalle; yerel kültürümüzü ön plana çıkarmayı ve çocuklarımızın kış sporlarına olan ilgisini artırmayı hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.