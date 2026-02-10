BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- Vali Eldivan, modern imkânlarla donatılan tesiste devam eden antrenmanları yerinde izledi. Gençlik ve Spor İl Müdürü Adem Köse’den tesisin genel durumu ve yürütülen faaliyetler hakkında detaylı bilgi alan Vali Eldivan, salonun Bayburt için stratejik bir kazanım olduğunu ifade etti.

"Spora ve Sporcuya Desteğimiz Sürecek"

Ziyaret sırasında açıklamalarda bulunan Vali Eldivan, tesislerin gençlerin gelişimi üzerindeki önemine dikkat çekti. Modern tesislerin, gençlerin yeteneklerini keşfetmeleri ve geleceğin başarılı sporcuları olarak yetişmeleri adına kritik bir rol üstlendiğini belirten Eldivan, devletin spora olan desteğinin artarak devam edeceğini vurguladı. Vali Eldivan, bu yatırımlar sayesinde Bayburt’tan hem ulusal hem de uluslararası düzeyde yeni başarı hikâyelerinin çıkacağına olan inancını dile getirdi.

Rakamlarla Yeni Spor Salonu

Şehrin spor dinamizmini yansıtan tesiste hareketlilik her geçen gün artıyor. Paylaşılan güncel verilere göre:

-Tesiste toplamda 9 bin 670 kayıtlı sporcu bulunmaktadır.

-Salon, günlük ortalama bin sporcuya ev sahipliği yaparak farklı branşlarda antrenman imkânı sunmaktadır.

Program sonunda sporcularla ve teknik heyetle yakından ilgilenen Vali Mustafa Eldivan, antrenör ve sporculara çalışmalarında kolaylıklar dileyerek başarı temennisinde bulundu.