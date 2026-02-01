Bayburtlu "Altın Yumruk" Unvanını Bırakmadı: Elif Nur Turhan Newcastle’da Tarih Yazdı!

Hastalığa Rağmen Ringin Hakimi Oldu

Mücadele öncesinde gribal enfeksiyonla mücadele ettiği öğrenilen Turhan, yaşadığı sağlık sorununa rağmen ringde üstün bir performans sergiledi. Maçın ilk gongundan itibaren baskılı bir oyun tercih eden Bayburtlu sporcu, rakibini savunmaya zorlayarak puanları hanesine yazdırdı. Gentzen’in oyunu yavaşlatma ve sarılma çabalarına sol direkleri ve sert sağ kroşeleriyle yanıt veren Turhan, beşinci rauntta rakibinin yüzünde açılma meydana getirerek maçın kontrolünü tamamen eline aldı.

Nefes Kesen Final: 2-1 Hakem Kararı

Tecrübeli hakem Steve Gray’in yönettiği karşılaşma, 2 dakikalık 10 periyot boyunca yüksek tempoda geçti. Nakavt arayışını son raunda kadar sürdüren Elif Nur Turhan, maçın sonunda hakem heyetinden gelen 98-92 ve 96-94’lük puanlarla galibiyete uzandı. Bir hakemin 97-93 Gentzen lehine puan vermesine rağmen, "Split Decision" (Bölünmüş Karar) ile kazanan Turhan, profesyonel kariyerindeki ilk unvan koruma maçından zaferle ayrıldı.

Bayburt ve Türkiye Gururlandı

Altın sarısı peleriniyle çıktığı ringden zaferle inen Elif Nur Turhan, IBF Hafif Sıklet Dünya Şampiyonluğu kemerini bir kez daha Türkiye’ye ve memleketi Bayburt’a kazandırdı. Bu galibiyet, Türk boks camiasında büyük bir coşkuyla karşılanırken, Turhan’ın dünya sıralamasındaki yerini de perçinlemiş oldu.