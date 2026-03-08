Bayburt Yerel Amatör Lig Gençler Kategorisi U15 grubunda mücadele eden Bayburt Özel İdare Spor, 7 maçta rakip filelere 26 gol atıp kendi kalesinde sadece 4 gol görerek elde ettiği başarıyla namağlup unvanla şampiyonluğunu ilan etti.

Bayburt Yerel Amatör U15 Liginin bitmesine 3 hafta kala şampiyonluğunu ilan eden Bayburt Özel İdare Spor U 15 takımı bugün 1 nolu Sentetik sahasında oynadığı Bayburt Anadolu İmam Hatip lisesi Spor maçını da kazanarak maç sonunda şampiyonluk kupasını Bayburt ASKF Başkanı Mete Türker’in elinden aldı .

Bayburt Özel İdare Spor U 15 Takımı , Türkiye Şampiyonası U15 Kademe Grup Müsabakalarında Bayburt'u temsil edecek.