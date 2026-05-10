Türkiye Boks Federasyonu’nun faaliyet programı kapsamında düzenlenen Genç Erkekler Ferdi Türkiye Boks Şampiyonası’nda Fenerbahçe Spor Kulübünden 80 kilogram kategorisinde mücadele eden Salman, tüm rakiplerini geride bırakarak altın madalyanın sahibi oldu

Sergilediği üstün performansla dikkatleri üzerine çeken başarılı sporcu, Bursa ve Kars illerinde gerçekleştirilen şampiyonalarda rakiplerine ringi dar ederek şampiyonluk kürsüsüne çıktı.

Okullar Arası Şampiyonada da Zirvede

Toprak Salman, kulüpler düzeyindeki başarısını okul sporlarına da taşıdı. 02-09 Nisan 2026 tarihleri arasında Kars'ta gerçekleştirilen 2025-2026 Eğitim-Öğretim Yılı Okul Sporları Federasyonu A Gençler Ferdi Türkiye Şampiyonası’nda antrenör Barış Bostancı nezaretinde Bayburt adına ringe çıkan sporcu, 80 kilogramda Türkiye Şampiyonluğu unvanını korudu. Kısa süre içerisine sığdırdığı iki büyük şampiyonlukla Bayburt’un gururu olan Salman, boks camiasında geleceğin en büyük yıldız adaylarından biri olarak değerlendiriliyor.