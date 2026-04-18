Elif Nur Turhan, kariyerinin en kritik mücadelelerinden biri olan kemer birleştirme maçı öncesi yoğun bir hazırlık sürecine girdi. Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü bünyesinde çalışmalarını sürdüren başarılı sporcu, mayıs ayında ringe çıkacağı karşılaşma için hem fiziksel hem de taktiksel açıdan üst seviyeye ulaşmayı hedefliyor.

Bayburt’taki kamp programında yüksek tempolu antrenmanlar gerçekleştiren Turhan, özellikle kondisyon, dayanıklılık ve refleks üzerine yoğunlaşıyor. Kum torbası çalışmaları ve lap (pad) antrenmanlarıyla kombinasyonlarını geliştiren milli sporcu, jab, direk ve kroşe varyasyonları üzerinde teknik kapasitesini en üst seviyeye çıkartmak için çalışmalarına sıkı bir şekilde devam ediyor.

Hedefinin yalnızca galibiyet değil, aynı zamanda unvanlarını birleştirerek kariyerinde yeni bir sayfa açmak olduğunu vurgulayan Elif Nur Turhan, Bayburt’taki kamp sürecini en verimli şekilde tamamlayarak ringe en hazır haliyle çıkmayı amaçlıyor.

Kamp süreci hakkında açıklamalarda bulunan Turhan “IBF Dünya Şampiyonu Unvan Koruma maçından sonra önümüzde şu anda kemer birleştirme maçlarımız var. Bunun için Bayburt'ta kampımız devam ediyor. Mayıs ayında maçımızın olma ihtimali var. Tarihi henüz net değil. Burada güç kuvvet yükleme antrenmanlarımız en güzel şekilde devam ediyor. Buradan sonra yurtdışı kamplarımız olacak. Her şey çok olumlu ve güzel gidiyor. Bunun için Belediye Başkanımız Sayın Mete Memiş’e desteklerinden dolayı çok teşekkür ediyorum. Önümüzde iki tane İngiliz rakibimiz var kemer birleştirme maçlarımız olacak. İsimler belli ama tarih henüz net değil. Tarihte yakında netleşir.” İfadelerini kullandı.