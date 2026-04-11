BAYBURTGÜNDEM-Üsküdar’ın yeni gastronomi merkezi Uncular Caddesi’nde yer alan "Altı Üstü Kırk Köfte" ve Burger lokantası ile damaklarda taht kuran Serkan Sağdıç, aynı zamanda Türkiye'nin en büyük kasap işletmelerinden birinin de sahibi. Üsküdar'daki 3 farklı işletmesinde toplam 130 kişiye istihdam sağlayan hemşerimiz, kaliteyi ve lezzeti ustalıkla harmanlıyor.

Lokantacılık Bizim Genlerimizde Var

Sosyal medyada "Fenomen Dedektifi" adıyla tanınan Sağdıç, Türkiye’nin dört bir yanını gezerek yöresel tatları inceliyor. Keşfettiği bu özel lezzetleri çektiği videolarla takipçilerine aktaran Sağdıç, adeta Türkiye'nin gastronomi elçiliğini yapıyor.

Başarısının sırrını köklü aile geleneğine bağlayan Sağdıç, "Bayburt’ta 150 yıllık lokantacı bir aileden geliyoruz. Çoruh Lokantası’nda yaptığımız yemekler her zaman çok beğenilirdi. Lokantacılık bizim genlerimizde var." ifadelerini kullanıyor.

Köfteye Ruh Katan Geleneksel Ustalık

Altı Üstü Kırk Köftenin menüsü misafirlerine tam anlamıyla bir lezzet şöleni sunuyor. Boşnak, Pleskavica ve Mostar köftesi gibi özel çeşitlerin yanı sıra, karışık köfte seçeneğiyle de dikkat çekiyor. Yemeğin ardından ikram edilen irmik tatlısı ve özel şerbetiyle damaklarda unutulmaz bir tat bırakıyor.

İşin mutfağına dair hikayesini de paylaşan Sağdıç, ustalığını bir yıl boyunca Mengenli Ramazan Yalçın’dan öğrendiği dededen kalma geleneksel yöntemlerle pekiştirdiğini belirterek, "Bana et pişirmenin tüm sırlarını öğretti. Sarajevo'nun köftesini Türk damak tadına uyarladık. Biz aslında köfteye ruh katarak lezzet yaratıyoruz." diyor.

Yeni Hedefi, Amerika'da 6 Farklı Bölge

Bayburtlu hemşerimiz Serkan Sağdıç’ın vizyonu Türkiye sınırlarını da aşıyor. Sağdıç’ın yeni hedefi, Amerika’nın San Francisco şehrinde Türk mutfağının seçkin lezzetlerini sunacak prestijli bir restoran açmak.

San Francisco için Türk, Rum, Ermeni ve Sefarad mutfaklarının harmanlandığı çok kültürlü, özel bir menü hazırladıklarını belirten Serkan Sağdıç, geleceğe dair hedeflerini şu sözlerle özetliyor:

"Amerika’da 6 farklı bölgede, ayrı markalarla restoranlar açmayı hedefliyoruz. Her restoranda farklı bir konsept ve lezzet sunarak, Türk mutfağının tüm renklerini dünyaya tanıtacağız."

Altı Üstü Köfte’nin Hikayesi:

Serkan Sağdıç'ın farklı kültürlerin lezzetlerini keşfetme tutkusuyla başlayan "Altı Üstü Köfte"nin hikayesi, azim ve ustalıkla yoğrulmuş gerçek bir başarı öyküsü barındırıyor.

Lezzet serüvenine ilk olarak Üsküdar'da, annesiyle birlikte açtığı mütevazı bir mekânda kuru fasulye ve pilav satarak adım atan Sağdıç, kısa sürede müşterilerin beğenisini kazandı. İşlerin büyümesi ve artan talepler üzerine daha geniş bir mekâna geçiş yaparak "Üsküdar Pilavcısı" markasını hayata geçirdi. Ancak içindeki yeni tatlar keşfetme arzusu, onu çok daha farklı bir rotaya yönlendirdi.

2 Yılda 2 Ton Et harcayarak bu formülü buldu

Balkan köftesi üzerine uzmanlaşmaya karar veren Sağdıç, Türklerin yaşadığı coğrafyalardaki yemek kültürlerini derinlemesine araştırmaya başladı. Bu araştırmalar sırasında, Bosna Hersek'in meşhur "cevabi" köftesinin aslında kebap kültürünün Balkanlardaki özel bir yorumu olduğunu keşfetti.

En kusursuz Balkan köftesi tarifini ve formunu yakalayabilmek hiç de kolay olmadı. Sağdıç, tam iki yıl süren zorlu ve titiz bir deneme sürecine girdi. İdeal lezzeti bulmak adına bu araştırma-geliştirme çalışmalarında tam iki ton et kullandı. Sonunda, farklı yaş gruplarının damak zevkini ortak bir noktada buluşturacak, herkesin hayran kalacağı o eşsiz köfte formülüne ulaştı.

Geliştirdiği bu özel lezzeti taçlandırmak için restoranına ilk olarak "Altı Üstü Kırk Köfte" adını verdi. Ancak zamanla misafirlerin bu ismi telaffuz etmekte zorlandığını fark edince, markayı daha akılda kalıcı ve sade bir hale getirerek "Altı Üstü Köfte" olarak güncelledi.

Küçük bir dükkânda başlayıp sınırları aşan bir lezzet arayışına dönüşen bu hikâyenin sonucunda; bugün Altı Üstü Köfte, misafirlerine Balkan mutfağının en seçkin örnekleri olan cevabi, pleskavitsa ve Mostar köftesini en otantik haliyle sunmaya devam ediyor.

