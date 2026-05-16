Bayburt'un Demirözü ilçesinde görev yapan Jandarma Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu, evinde aniden rahatsızlanmasının ardından kaldırıldığı Bayburt Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak vefat etti. 33 yaşındaki askerin vefatı ailesini, yakınlarını ve mesai arkadaşlarını derin bir üzüntüye boğdu. Evli ve bir çocuk babası olan Türkoğlu için Bayburt İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde resmi bir uğurlama töreni düzenlendi.

Törende saygı duruşunda bulunulmasının ardından Emrah Türkoğlu'nun özgeçmişi okundu. 15 Eylül 1993 tarihinde Erzurum'da doğan Türkoğlu'nun, 2016 yılında Yeni Foça Jandarma Komando Eğitim Komutanlığı'ndaki eğitimini tamamlayarak mezun olduğu belirtildi. Sırasıyla Şırnak İl Jandarma Komutanlığı emrinde görev yapan Türkoğlu, 2021 yılı genel atamaları ile Bayburt Jandarma Komutanlığı Demirözü İlçe Jandarma Komutanlığı emrine atanarak buradaki görevine başladı.

Silah Arkadaşları Aileyi Yalnız Bırakmadı

İl Jandarma Komutanlığı yerleşkesinde saat 16.00'da düzenlenen uğurlama programına kent protokolü ve askeri erkan katıldı. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Uzman Çavuş'un kederli ailesi, Bayburt Üniversitesi Rektörü Mutlu Türkmen, İl Jandarma Komutanı Albay Fatih Aslan, Garnizon Komutanı, İl Emniyet Müdürü Barış Erkol, Bayburt Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, protokol üyeleri ve çok sayıda jandarma ekibi törende hazır bulundu.

Törende resmi konuşmaların ve özgeçmiş okunmasının ardından İl Müftüsü Bayram Danacı dualar okudu. Müftü Danacı'nın kederli aileye, silah arkadaşlarına ve Türk milletine sabır dilediği duanın ardından törene katılanlar Fatiha suresini okuyarak helallik verdi.

Gözyaşlarıyla Erzurum'a Uğurlandı

Duanın ardından Uzman Çavuş Emrah Türkoğlu'nun Türk bayrağına sarılı naaşı, askeri manga tarafından selamlanarak cenaze aracına konuldu. Tören sırasında askerin ailesi, yakınları ve mesai arkadaşları gözyaşlarına hakim olamadı.

Bayburt’taki resmi uğurlama programının tamamlanmasıyla birlikte cenaze aracı, karayoluyla merhum uzman çavuşun memleketi Erzurum’a doğru yola çıktı. Genç askerin cenazesinin baba ocağı Erzurum'da düzenlenecek merasimin ardından aile kabristanlığında toprağa verileceği bildirildi. Vali Mustafa Eldivan ve protokol üyeleri, tören sonunda Türkoğlu'nun ailesine taziyelerini ileterek metanet diledi.