Bayburtlu Hemşerimiz Yavuz Selim Tetik’in sahibi olduğu Global World Altın zirve kariyer ödülleri sahiplerini buldu.

Prestijli organizasyonda HK Davet Organizasyon, “Yılın En Başarılı Düğün Davet Organizasyon Firması” ödülüne layık görüldü.

İstanbul’un en seçkin mekanlarından biri olan Şişli Nazım Hikmet Kültür Merkezi, 21 Nisan akşamı unutulmaz bir geceye ev sahipliği yaptı. Özge Ulusoy’un başarılı sunumuyla renklenen gecede; iş, spor ve basın camiasının önde gelen isimleri bir araya geldi. Kırmızı halı seremonisinde ise dünya birincisi tescilli güzel Derya Ekşioğlu ve Elif Tokgöz, konuklarla gerçekleştirdikleri röportajlarla geceye şıklık ve enerji kattı.

Yavuz Selim Tetik yaptığı açıklamada :Spor, sanat ve iş dünyasından birçok değerli ismin yer aldığı bu özel gecede, plaketlerini takdim etme onurunu yaşadığımız kıymetli misafirlerimize bir kez daha teşekkür ediyoruz.

Global World Türkiye ailesi olarak, aynı vizyonu paylaştığımız değerli isimlerle birlikte yol yürümekten büyük bir gurur ve mutluluk duyuyoruz dedi.

“Yerel güç, global vizyon” mottosuyla yola çıkan Global World Türkiye’nin 2025 şampiyonlarının ve en başarılı ofislerinin taçlandırıldığı gecede, sektöründe fark yaratan isimler de kürsüye çıktı.

Başarı, vizyon ve prestijin aynı sahnede buluştuğu organizasyon, ödül töreninin ardından düzenlenen kokteyl ile sona erdi. Davetliler, Global World’ün bu muhteşem organizasyonunda hem başarıları kutladı hem de yeni iş birlikleri için bir araya gelme fırsatı buldu.

Ödül Takdim Edilen İsimler:

Hakan Ural,Rıza Tamer (menejeri, Hayko Cepkin, Hami Mandıralı ,Ebru Polat, Halil Ergün, Coşkun,Sabah, Yılmaz Morgül, Hilmi Karayiğit,İlyas Yalçıntaş, Kadir Ezildi, Doğancan, Özadlı,Burak Yeter, Betül Demir, Emirhan Cengiz, Mustafa Şahin, Ebru Karaman, Arakilyan, Nurizat Ramankulova, Şerife Taşçı,Mina Çenge, Görkem Ertaş, Songül Oktar, Selahattin Ekrekli, Mahmut Yol, Essera Parfüm, Onur Luxury Make Up Studio, Cansu Taşkın, Bircan Bali ile Sabah Kahvesi, Hatice İshakoğlu, Nuray Sayarı– Ahmet Destan, Yavuz Seçkin, Elif Vurgun, Hatice Berkiden, Hülya Bakır, Tuğba Yılmaz