Bayburt’ta Filistin’e destek için bir araya gelen Bayburt Filistin Dayanışma Platformu, sivil toplum kuruluşu temsilcileri, siyasi parti temsilcileri ve vatandaşlar, Gazze’ye insani yardım götürmeye çalışan Sumud Filosu’na yönelik müdahaleyi protesto etti.

Platform adına basın açıklaması yapan İHH Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Akif ŞENTÜRK, 39 farklı ülkeden yaklaşık 500 aktivistin bulunduğu filonun uluslararası sularda durdurulduğu ve teknelere el konulduğunu belirtti. Açıklamada bu durumun, 2010’daki Mavi Marmara saldırısından bu yana insani yardım girişimlerine yönelik devam eden müdahalelerin bir parçası olduğu ifade edildi.

“Vicdanı Engelleyemezsiniz”

Platform adına okunan açıklamada, “Bu filo sadece insani yardım taşıyan gemilerden ibaret değildir. Bu filo; farklı dinlere mensup, farklı dilleri konuşan 500’e yakın vicdan sahibi aktivistin İsrail ve destekçilerinin zulmüne karşı duruşudur” denildi.

Gazze’de yaşanan insani krize de değinilen açıklamada, hastanelerin, okulların, camilerin ve sivil yerleşim yerlerinin hedef alındığı, binlerce çocuğun ve kadının hayatını kaybettiği, yüz binlerce kişinin açlık riskiyle karşıya olduğu aktarıldı.

Üç Talep Sıralandı

Açıklamada uluslararası topluma ve kurumlara yönelik üç talep dile getirildi:

1. Uluslararası sularda gözaltına alınan 39 ülkeden aktivistler derhal serbest bırakılsın.

2. Gazze’deki abluka ve ambargo kaldırılsın, insani yardım girişlerine yönelik engellemeler sona ersin.

3. İsrail’in Akdeniz’de işlediği fiiller için uluslararası ceza mekanizmaları harekete geçirilsin.

Açıklama, “Ne Sumud Filosu ne de Gazze halkı yalnız değildir. Gemileri engelleseniz de, gözaltılarla korkutmaya çalışsanız da vicdan sahipleri Gazze’nin haklı davasından vazgeçmeyecek. Akdeniz, er ya da geç özgürlüğün denizi olacaktır. Kahrolsun emperyalizm ve siyonizm! Yaşasın Nehirden Denize Özgür Filistin! ” sözleriyle sona erdi.