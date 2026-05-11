Proje kapsamında inşa edilen yürüyüş yollarının sular altında kaldığını belirten Bekmezci, yaşanan bu durumu "akıl ve mantık dışı" olarak nitelendirdi. Bekmezci, projenin mevcut haliyle kamu kaynaklarının verimsiz kullanılmasına yol açtığını ve milyonlarca liralık bir zararın oluştuğunu vurguladı.

Konunun takipçisi olacaklarını ifade eden İl Başkanı, Bayburt halkının haklarını korumak adına hukuki süreci başlatacaklarını duyurdu. Saadet Partisi Bayburt İl Başkanlığı olarak, Bayburt Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunacaklarını belirten Bekmezci, "Çoruh Nehrimizi bizden koparanların yargı önünde hesap vermesini sağlayacağız" diyerek sözlerini noktaladı.