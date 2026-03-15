Şüphelinin ikametine ve iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yapılan aramalarda; üç parça halinde, toplam 1 kilo 218 gram esrar maddesi ele geçirildi.

Operasyonun ardından gözaltına alınan şüpheli A.A. hakkında "Uyuşturucu Madde Ticareti" suçundan adli işlem başlatıldı. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen şahıs, çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Bayburt Emniyet Müdürlüğü’nden yapılan açıklamada, halkın desteğiyle birlikte şehir genelinde uyuşturucu tacirlerine asla geçit verilmeyeceği vurgulandı. Açıklamada, suç ve suçlularla mücadelenin tavizsiz bir şekilde devam edeceği ifade edilerek kamuoyuna saygıyla duyuruldu