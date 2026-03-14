Genç hafız, başarısının ardından İl Müftüsü Bayram Danacı tarafından makamında kabul edildi. Törende Müftü Danacı, Mert Kaan’ı tebrik ederek kendisine çeşitli hediyeler takdim etti. Takdim töreninde Müftü Yardımcısı Nurettin Akgül, Kur’an Kursu Yöneticisi İhsan Alper ve hafızlık hocası Halit Macit de hazır bulundu.

"Asıl Mesele Kur'an Ahlakını Taşımaktır"

Hafızlığın önemine dikkat çeken Müftü Bayram Danacı, genç hafıza şu tavsiyelerde bulundu:

"Hafızlığın en önemli aşaması, elde edilen bu birikimi muhafaza etmektir. Asıl gaye, Kur'an-ı Kerim'in ahlakını davranışlara yansıtmak ve üzerinde taşımaktır."

Programın sonunda Müftü Danacı, hafızların yetişmesinde emeği geçen tüm Kur'an kursu personeline ve desteklerini esirgemeyen hayırsever vatandaşlara teşekkürlerini iletti.