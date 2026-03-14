Bayburt Fen Lisesi tarafından hazırlanan 12 Mart İstiklâl Marşı’nın Kabulü ve Mehmet Akif Ersoy’u Anma Günü programı, Bayburt Üniversitesi Prof. Dr. Fuat Sezgin Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi.

Türk milletinin bağımsızlık mücadelesinin simgesi olan milli marşımızın kabul süreci, düzenlenen çeşitli etkinliklerle yeniden canlandırıldı.

Milli Şairin Mirası Sahneye Taşındı

Bayburt Fen Lisesi öğretmen ve öğrencilerinin titizlikle hazırladığı programda, İstiklâl Marşı’nın tarihi önemi vurgulandı. Milli Şair Mehmet Âkif Ersoy’un hayatı ve eserleri; öğrenciler tarafından sunulan şiir dinletileri, destan gösterileri ve tematik sunumlarla anıldı.

Başarılı Öğrenciler Ödüllendirildi

Etkinlikler kapsamında il genelinde düzenlenen şiir, kompozisyon ve resim yarışmalarında dereceye giren öğrencilere ödülleri takdim edildi.

Program, Milli Mücadele’nin tüm kahramanlarının rahmet, minnet ve şükranla anılmasıyla sona erdi.

Programa Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, Belediye Başkanı Mete Memiş, Garnizon Komutanı Topçu Albay Erdem Yeni ve İl Millî Eğitim Müdürü Ömer Faruk Kahraman’ın yanı sıra protokol üyeleri, öğretmenler ve çok sayıda öğrenci katılım sağladı.