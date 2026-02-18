Türkiye Yeşilay Cemiyetinin katkılarıyla hazırlanan sayıda; akademisyenler, psikologlar, eğitimciler, gazeteciler, sporcular ve sanatçılar kaleme aldıkları yazılarla gençlere rehberlik etmeyi amaçlıyor.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, derginin şubat sayısında madde bağımlılığı, alkol ve tütün bağımlılığı, sanal kumar bağımlılığı ile dijital ekran bağımlılığı konularının ele alındığını belirterek, amaçlarının gençleri bilgilendirmek ve toplumsal farkındalık oluşturmak olduğunu ifade etti.

Ülkü Ocakları Eğitim ve Kültür Vakfı Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım, “Bir gencimizi uyuşturucuya teslim etmek, bir vatan toprağını kaybetmekten farksızdır.” dedi.

Yıldırım, yaptığı açıklamada, Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin talimatları doğrultusunda Ülkü Ocaklarının aylık olarak yayımladığı Eğitim ve Kültür Dergisi’nin şubat sayısının bağımlılıkla mücadele temasına ayrıldığını belirtti.

Türkiye Yeşilay Cemiyetinin desteğiyle hazırlanan dergide, alanında uzman birçok ismin katkı sunduğunu aktaran Yıldırım, gençliğin milletin geleceği olduğunu, Ülkü Ocaklarının ise yalnızca bir eğitim kurumu değil, aynı zamanda gençler için önemli bir koruyucu yapı olduğunu vurguladı.

Günümüzde toplumun karşı karşıya olduğu tehditlerin değiştiğine dikkati çeken Yıldırım, bu tehditlerin artık tank ve tüfekle değil; uyuşturucu, alkol, sanal kumar ve dijital bağımlılıklar yoluyla geldiğini söyledi.

Gençleri sadece korkutarak zararlı alışkanlıklardan uzak tutmanın mümkün olmadığını ifade eden Yıldırım, hedefi ve amacı olan gençlerin bağımlılıklara karşı daha dirençli olduğunu dile getirdi.

“Sivil toplum kuruluşlarına önemli sorumluluklar düşüyor”

Saha çalışmalarında tarih bilinci güçlü gençlerin zararlı alışkanlıklardan uzak durduğunu gözlemlediklerini belirten Yıldırım, bağımlılığın kimlik, aidiyet ve hedef boşluğunda ortaya çıktığını ifade etti.

Yıldırım, bir genci kurtarmanın yalnızca bireysel değil, toplumsal bir kazanım olduğuna işaret ederek, Ülkü Ocakları olarak gençlere görev ve sorumluluk verdiklerini, eğitim, spor, çevre ve sosyal projelerle onları desteklediklerini kaydetti. Yeşilay ile ortak yürütülen projelere de değinen Yıldırım, ailelerle sürekli iletişim hâlinde olmaya önem verdiklerini söyledi.

Bağımlılıkla mücadelenin devlet politikalarıyla da desteklendiğini vurgulayan Yıldırım, Liderimiz Sayın Devlet Bahçeli’nin bu konunun yakından takip edilmesi gerektiğini ifade ettiğini, Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın da gençliğin korunmasına yönelik önemli çalışmalar yürüttüğünü dile getirdi.

“Milli futbolcu Merih Demiral da katkı sundu”

Derginin şubat sayısında bağımlılıkla mücadelenin çok yönlü ele alındığını belirten Yıldırım, alanında uzman isimlerin yanı sıra milli sporcuların da katkı sunduğunu söyledi.

Milli güreşçi Nesrin Baş, sanatçı Ali Kınık ve milli futbolcu Merih Demiral’ın dergide yazılarıyla yer aldığını aktaran Yıldırım, Demiral’ın “Spor, Aidiyet ve Şahsiyet” başlıklı yazısıyla gençlere önemli mesajlar verdiğini ifade etti.

Bağımlılıkla mücadelenin yalnızca tedaviyle değil, önleyici çalışmalarla mümkün olduğuna dikkat çeken Yıldırım, Ülkü Ocakları olarak bu doğrultuda faaliyetlerini sürdürdüklerini belirtti.

Yıldırım ayrıca, Yeşilay ile birlikte Türkiye genelinde seminer ve konferanslar düzenlediklerini, Milli Eğitim Bakanlığı ile imzalanan protokol kapsamında sertifikalı eğitim programları yürüttüklerini söyledi. Üniversite gençliğine yönelik teknoloji kulüpleri kurduklarını belirten Yıldırım, mayıs ayında düzenlenecek teknoloji festivaliyle gençlerin projelerini sergileyeceğini kaydetti.