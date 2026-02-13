Bayburt Üniversitesi ile Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) arasında, üniversite çağındaki gençlerin ulusal ve uluslararası sorunlara yönelik farkındalık kazanmalarını sağlamak ve akademik eğitimlerle sosyal bilinçlerini geliştirmek amacıyla “İhtisas Akademi Projesi” iş birliği protokolü imzalandı. Protokol, Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, TÜGVA adına ise Bayburt İl Temsilcisi Gökhan Ayhan tarafından imza altına alındı.

İmzalanan protokol kapsamında; öğrencilere yönelik akademik eğitimler, atölye çalışmaları, mentorluk faaliyetleri ve alanında uzman eğitmenlerin katkı sunduğu programlar düzenlenecek; süreci başarıyla tamamlayan katılımcılara her iki kurumun onayını taşıyan katılım belgeleri takdim edilecek; bu süreçte eğitim materyallerinin hazırlanması, eğitimcilerin temini, eğitim ortamlarının fiziki ve elektronik olarak oluşturulması, katılımcı kayıtlarının alınması, eğitimlerin duyurulması ve program sonunda raporlama süreçlerinin yürütülmesi hususlarında taraflar karşılıklı iş birliği içerisinde çalışacak, eğitim sürecinin koordinasyonu, etkinliklerin üniversite yerleşkelerinde gerçekleştirilmesi ve proje tanıtım çalışmalarının yürütülmesi konularında gerekli destek sağlanacaktır.

İş birliği protokolüne ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen, “Gençlerimizin akademik donanımlarının yanı sıra toplumsal duyarlılığı yüksek bireyler olarak yetişmesi üniversitenin temel vizyonlarından biridir. TÜGVA ile hayata geçireceğimiz İhtisas Akademi, öğrencilerimizin küresel ve yerel meseleleri bilimsel bir bakış açısıyla değerlendirmelerine imkân sağlayacaktır. Bilgi paylaşımıyla zenginleşecek bu çalışmanın hayırlı olmasını diliyor; iş birliği sürecindeki katkıları için TÜGVA Bayburt İl Temsilcisi Gökhan Ayhan’a ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.