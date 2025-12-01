Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından her yıl düzenlenen 24 Kasım Öğretmenler Günü etkinlikleri kapsamında, bu yıl da önemli bir bilimsel buluşmaya imza atıldı. II. Maarif Kongresi, 25-26 Kasım 2025 tarihlerinde "Demokrasi, İnsan Hakları ve Kardeşlik" ana temasıyla Talim Terbiye Kurulu Başkanlığında başarıyla gerçekleştirildi.

738 Bildiriden Sadece 12Si Arasina Girdi Bayburtlu Ogretmenin Basarisi1Kongreye gönderilen akademik çalışmalar arasında, Bayburt'tan gelen bir bildiri dikkatleri üzerine çekti. Bayburt Şehit Nevzat Kaya İlkokulu öğretmeni Bilgen Duran Erel, kongreye sunulan tam 738 bildiri arasından seçilen yalnızca 12 bildiri içinde yer alarak büyük bir başarıya imza attı.