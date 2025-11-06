Bayburt Üniversitesi, uluslararasılaşma hedefleri kapsamında Uygulamalı Spor Psikolojisi ve İlgili Bilimler Arap Derneği (Applied Sport Psychology and Related Sciences Arab Association) ile bir iyi niyet protokolü imzaladı. Söz konusu protokol, Musul Üniversitesi’nden gelen ve aynı zamanda dernek başkanlığını yürüten Prof. Dr. Nadhim Al-Wattar'ın liderliğindeki heyetin ziyareti sırasında gerçekleştirildi.

Bayburt Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mutlu Türkmen ile Prof. Dr. Nadhim Al-Wattar arasında yapılan bu anlaşma, her iki kurumun akademik ve bilimsel alanlarda iş birliğini pekiştirmeyi hedefliyor. Protokol, akademik personel ve öğrenci değişimi, ortak araştırma projeleri geliştirilmesi, bilimsel veri paylaşımı ve uluslararası düzeyde ortak akademik etkinliklerin düzenlenmesini içeren çeşitli maddelerden oluşuyor.

Rektör Türkmen, bu iş birliğinin sadece bilimsel alanlardaki ortak çalışmaları artırmakla kalmayıp, aynı zamanda spor psikolojisi sahasında bilgi üretimini destekleyeceğini ve kültürel etkileşimi geliştireceğini ifade etti.