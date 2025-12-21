Kongre İstanbul Pendik Kaynarcada bulunan Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve Yardımlaşma Derneği Konferans salonunda gerçekleşti.

Kongre şehitlerimize saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı.

Divan Başkanlığına Eşref Şeneroğlu,Divan üyeliklerine Vedat Polat,Ayhan Okumuş,İbrahim Kovar seçildi.

Dernek Başkanlığı için ,Halihazırda Başkan olan ,Marmara Bölgesi Bayburt Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül ve Abdullah Bayram ,Dernek Yönetimi için Başkanlığa aday oldular.

Oy verme işlemine geçilmeden önce Faaliyet raporunun okunması sonrası konuşmacılarla genel kurul başladı.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanı Ali Kemal Birgül açılış konuşmasını yaptı.

Marmara Bölgesi Bayburt Kültür ve yardımlaşma Derneği Başkanlığına aday olan Abdullah Bayram Dernek üyelerine neden aday olduğunu belirten bir konuşma yaptı.

Genel Kurula Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,İyi Parti İlçe Başkanı Şahin Türker,Milliyetçi Hareket Partisi Pendik Belediyesi Meclis Üyesi Hakan Çeçen,Esnaf Kredi Koperatifi Başkanı Hüsamettin Elçi,Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Başhekimi Recek Demirhan Genel kurula hitaben birer konuşma yaptılar.

Oylamanın ardından Halihazırda Başkan olan Ali Kemal Birgül 185 oy aldı.

Başkanlığa aday olan Abdullah Bayram ise 52 Oy aldı.

Oyların açıklanmasının ardından Seçimi 185 oyla Başkan Ali Kemal Birgül kazanmış oldu.

Dernek Yönetimi şu isimlerden oluştu:

Başkan: Ali Kemal Birgül

Yönetim:

Ali Güler

Alpaslan Yerlikaya

Burak Eraslan

Ekrem Yıldırım

Fatih Akkuş

Fuat Ayyıldız

İbrahim Yazıcı

İlyas Yazıcı

Kaya Yardımcı

Mehmet Çakır

Mehmet Eraslan

Muhammet Zahit Kıroğlu

Nizamettin Kızıl

Salim Ünsür

Sami Bayram

Seradar Eraslan

Sinan Purut

Soner Karaduman

Sunay Turan

Yusuf Özay