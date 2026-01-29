BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- 40 adet süt sağma makinesi, 40 kilo yonca tohumu, 350 kilo buğday tohumu, 400 kilo arpa tohumu ile 7’şer çuval DAP gübresi Demirözü çiftçisine ücretsiz bir şekilde verildi. Desteklerden faydalanacak üreticilerin belirlenmesi amacıyla belediyenin düğün salonunda noter huzurunda kura çekimi gerçekleştirilerek, hak sahibi üreticilere ürünlerin dağıtımı yapıldı.

Bayburt’un Demirözü ilçesinde tarımsal kalkınmayı hamlesi hız kesmeden devam ediyor. Demirözü Belediyesi tarafından hayata geçirilen proje kapsamında, ilçede faaliyet gösteren 210 çiftçiye yüzde 100 hibeli tarımsal destek sağlandı.

Belediye düğün salonunda noter huzurunda gerçekleştirilen kura çekimiyle belirlenen hak sahiplerine; süt sağma makinelerinden tohum desteğine kadar geniş bir yelpazede ekipman ve ürün dağıtımı yapıldı.

Dağıtılan Destek Kalemleri: