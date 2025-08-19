Bayburt’ta, 2025 üretim sezonu hububat hasadının başlamasıyla birlikte hasatta dane kaybının önlenmesi için Bayburt İl Tarım Müdürlüğü ,Bitkisel üretim ve Bitki Sağlığı şubesinden teknik personelleri biçerdöver ve hasat denetimlerini hız kesmeden sürdürüyor.

Teknik personeller, biçerdöver kullanıcılarına hız ayarı, ürünlerin istenilen düzeyde biçilmesi, dane kaybının en az seviyede olması için gaz ayarı, sabah erken ve akşam geç saatlerde hasadın durdurulması, biçim alanında sigara içilmemesi ve araçlarda yangın tüplerinin mutlaka hazır olması gibi konularda uyarılarda bulundu.