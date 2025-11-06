Ülkü Ocakları Genel Merkez binasının terasında rengarenk görüntüler ortaya çıktı. Merkez binanın çatısında safran yetiştiren Ülkü Ocakları, bu özel bitkinin hasadını gerçekleştirdi. Ülkü Ocakları Genel Başkanı Ahmet Yiğit Yıldırım da, çiçek açmış safranlar eşliğinde çekilmiş fotoğraflarını sosyal medya hesabında takipçileriyle paylaştı.

Her Alan Permakültüre Uygun

Yıldırım, paylaşımında Genel Merkez'in terasında büyük bir özenle yetiştirdikleri safranı hasat ettiklerini belirtirken şu ayrıntılara yer verdi:

“Rengiyle bereketin, kokusuyla huzurun, şifasıyla sağlığın simgesi olan bu kıymetli bitkiyi, zahmetli üretim sürecine rağmen özel olarak geliştirdiğimiz doğal gübreleme yöntemleri sayesinde başarıyla yetiştirdik. Bugün emeğimizin karşılığını almanın mutluluğu içerisindeyiz.”

Permakültür konusuna da dikkat çekerek balkonlardan teraslara kadar her alanın üretim için kullanılabileceğini vurgulayan Yıldırım, gençlere şu çağrıda bulundu:

“Balkonlardan teraslara, bahçelerden şehir içindeki küçük alanlara kadar tüm yerleşimler, doğru ve pratik yöntemlerle permakültür uygulama alanlarına dönüştürülebilir. Bu vesileyle gençlerimizi; üretimin değerini anlamaya, toprağa dokunarak doğanın huzurunu yaşamaya ve sürdürülebilir bir geleceğin inşasına katkı sağlamaya davet ediyorum.”

Yıldırım, mesajını şu sözlerle sonlandırdı:

“Yeşil vatanımız, sahip olduğumuz en büyük hazinedir. Toprağa emek veren biri, aynı zamanda geleceğe umut ekiyordur.”