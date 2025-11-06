Etkinlik; söyleşi, performans ve sergiden oluşan üç bölümlü yapısıyla dikkat çekti ve Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi'nden Prof. Dr. Mehmet Kavukcu ile Atatürk Üniversitesi'nden Doç. Dr. Evren Kavukcu'yu konuk etti.

Program, Prof. Dr. Mehmet Kavukcu'nun Bayburt DSİ Köprüsü üzerinde sergilediği "Arınma" temalı performansıyla başladı. Çoruh Nehri'ni sahne alan bu performans, doğanın ve insanlığın maruz kaldığı suçlardan arınmayı simgeleyen ritüelistik bir anlatı sundu. Kavukcu, doğada çözünmeyen naylon gibi modern yaşamın artıkları üzerinden çevresel tahribata vurgu yaparak, nehri ve suyu arınma, yenilenme ve doğayla yeniden bağ kurmanın güçlü sembolleri olarak ele aldı. Çevre duyarlılığına dair bu etkileyici performans, izleyenlerde derin bir farkındalık yarattı.

Etkinliğin ikinci kısmı olan "Güncel Sanat Üzerine Söyleşiler", Baberti Külliyesi Mustafa Karasakal Tiyatro Salonu'nda düzenlendi. Söyleşide Prof. Dr. Mehmet Kavukcu, "Arınma" performansından yola çıkarak modern insanın doğadan uzaklaşmasının neden olduğu manevi boşluğa değindi. Suyun ve doğanın dönüştürücü gücünü eserlerinde vurguladığını belirtti ve sanatın yalnızca bir estetik ifade olmakla kalmayıp bireyin kendisiyle ve evrenle yüzleşmesini sağlayan bir araç olduğunu ifade etti.

Doç. Dr. Evren Kavukcu ise söyleşi boyunca çağdaş sanatın kavram dünyasına ve sanatçının günümüz toplumu içerisindeki rolüne odaklandı. Güncel sanatın yalnızca bir görsel üretim değil, derin bir düşünce süreci ve toplumsal farkındalık mekanizması olarak değerlendirildiğini belirtti. Teknoloji, doğa, ekoloji ve toplumsal etkileşimlerin güncel sanattaki önemli yerini vurgulayan Kavukcu, bununla birlikte bienallerin çağdaş sanata etkisinden bahsetti. Venedik Bienali’nden başlayarak İstanbul Bienali'nin tarihine değinen sanatçı, özellikle 18. İstanbul Bienali’nin dikkat çekici "Üç Ayaklı Kedi" teması üzerinden düşüncelerini aktardı. Bienalleri yalnızca birer sergi alanı değil, üretim ve sorgulama süreçleri sağlayan platformlar olarak değerlendirdi.

Kapanış bölümünde ise Arş. Gör. İlknur Emir küratörlüğünde hazırlanan karma sergi, Baberti Külliyesi Kültür Merkezi Fuaye Alanı’nda sanatseverlere sunuldu. 5-13 Kasım 2025 tarihleri arasında açık kalan sergide çeşitli sanatçıların özgün eserleri sergilendi.

Bayburt Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi’nin organize ettiği Söylem ve İz-I etkinliği, katılımcılara sanatı hem düşünsel hem de estetik boyutlarıyla deneyimleme fırsatı sunarak şehrin kültür hayatına önemli bir değer kattı.