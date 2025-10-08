Valilik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen imza töreninde, Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı (KUDAKA) tarafından desteklenen iki projeye ilişkin sözleşmeler, KUDAKA Dönem Başkanı Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, KUDAKA Genel Sekreteri Oktay Güven ve Kenan Yavuz tarafından imzalandı.

Projeler ve Bütçeleri

Projeler kapsamında iki önemli adım atılıyor: Aslandağı Bungalov Evler Projesi ve Kültürel Mirasın Dijital Yansıması Projesi.

1. Aslandağı Bungalov Evler Projesi

Bu proje, Bayburt İl Özel İdaresi tarafından yürütülecek. Amacı, Aslandağı bölgesinde halen yapımı devam eden bungalov evler, sosyal tesis ve manej inşa edilecek. Projenin toplam bütçesi 20.000.000,00 TL. KUDAKA tarafından sağlanacak destek bütçesi ise 15.000.000,00 TL olarak belirlendi.

2. Kültürel Mirasın Dijital Yansıması Projesi

Proje, Kenan Yavuz Kültür Vakfı tarafından yürütülecek. İçeriği, Kenan Yavuz Etnografya Müzesi’nde oluşturulacak dijital sergi salonuna yönelik fizibilite çalışmasını kapsıyor. Projenin toplam bütçesi 1.000.000 TL.

Vali Eldivan: "Şehrin Geleceğine Yatırım"

İmza töreninde projeleri değerlendiren Vali Mustafa Eldivan, projelerin önemine vurgu yaptı. Vali Eldivan, "KUDAKA iş birliğiyle hayata geçirilecek bu iki proje, Bayburt’un hem doğal hem kültürel zenginliklerinin daha görünür hâle gelmesine önemli katkı sağlayacaktır" dedi.

Vali Eldivan, "Turizmin çeşitlendirilmesi, kültürel mirasın korunması ve sürdürülebilir kalkınmanın desteklenmesi yönünde atılan her adım, şehrimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır" ifadelerini kullandı.

Eldivan, projelerin hazırlanmasında ve hayata geçirilmesinde emeği geçen tüm kurum ve paydaşlara teşekkür ederek, çalışmaların Bayburt’a hayırlı olmasını diledi.