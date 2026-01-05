Gazeteci Yazar Mehmet Demirer’in yazdığı Bayburt Tarihinden Portreler kitabı Bayburt İl tanıtım günlerinde Bayburt Gündem Gazetesinin standında Hemşerilerimizle buluştu.

Bayburt Gündem Gazetesinin açtığı stand’ta Mehmet Demirer İmza günleri düzenledi.

Standı Milli savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan,İstanbul Valisi Davut Gül,Bayburt Valisi Mustafa Eldivan,Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş,AK Parti İstanbul İl Başkanı İbrahim Özdemir,AK Parti Bayburt İl Başkanı Turgut Çalışkan,AK Parti MYK Üyesi Cemal Sarıhan,İstanbuldan bir çok ilçe Belediye Başkanı,Hayırsever İşadımı Şeref Yazoğlu ve bir çok Hemşerimiz ziyaret etti.

Standı ziyaret eden hemşerilerimizle Bayburt üzerine sohbetler gerçekleştirildi.