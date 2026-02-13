Bayburt Belediyesi Çoruh Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilen programda, nostalji dolu anlar yaşandı.

Geçmişin Hatıraları Sahnede

Usta oyuncu Faruk Sofuoğlu, “Gülümseten Hatıralar” isimli tek kişilik gösterisiyle sahne alarak izleyicilere duygusal ve eğlenceli bir gece sundu. Sofuoğlu’nun ustalıklı anlatımıyla geçmişin en güzel anıları canlanırken, dönemin hafızalara kazınan şarkıları salonda yankılandı. Katılımcılar, kahkahaların ve duygusal anların bir arada olduğu bu atmosferde geçmişin sıcaklığını yeniden hissetme fırsatı buldu.

Usta Sanatçıya Teşekkür

Etkinliğin sonunda sahneye çıkan Belediye Başkan Yardımcısı Mustafa Akbaş, sergilediği başarılı performanstan dolayı Faruk Sofuoğlu’na teşekkür ederek kendisine özel bir hediye takdim etti. Vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği gece, hatıra fotoğraflarının çekilmesiyle sona erdi.