Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş, Tuzcuzade Mahallesi Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında tamamlanan konutların anahtar teslim törenine katılarak vatandaşların sevincine ortak oldu.

Proje kapsamında konut karşılığı anlaşma sağlayan 107 hak sahibinden 85’i, düzenlenen törenle yeni ve güvenli yuvalarının anahtarlarını teslim aldı.

"Bayburt’ta Deprem Olmaz Diyemeyiz"

Törende konuşan Belediye Başkanı Mete Memiş, Türkiye’nin bir deprem gerçeği ile karşı karşıya olduğunu hatırlattı. Bayburt’un doğrudan bir fay hattı üzerinde bulunmamasına rağmen, komşu illerdeki sismik hareketlerin şehri etkileyebileceğini vurgulayan Memiş, şu ifadeleri kullandı:

"Bayburt’tan fay hattı geçmiyor diye deprem riskini göz ardı edemeyiz. Komşumuz Erzincan’dan geçen Kuzey Anadolu Fay Hattı bizi de etkileyebilir. Bu nedenle kentsel dönüşüm, Bayburt’un yeniden inşası için en önemli projedir. Bu konuda kararlıyız ve her zaman vatandaşımızın yanındayız."

Devletin Zirvesine ve Emeği Geçenlere Teşekkür

Başkan Memiş, projenin hayata geçirilmesindeki desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a şükranlarını sundu. Ayrıca Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum’a, Genel Müdür Bedri Bey’e ve daire başkanlarına projedeki üstün gayretleri nedeniyle teşekkür etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürü Cengiz Sevim ile çok sayıda vatandaşın katıldığı tören, anahtarların hak sahiplerine verilmesi ve çekilen hatıra fotoğrafları ile noktalandı. Yeni evlerine kavuşan vatandaşlar, güvenli bir yaşam alanına sahip