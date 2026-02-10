Bayburt Barosu Yönetim Kurulu Üyesi Av. Meryem Birinci Baykal ve Çocuk Hakları Komisyonu Başkanı Av. Mehmet Melih Kaya’dan oluşan heyet, Ankara temasları kapsamında çocuk hakları odaklı görüşmeler gerçekleştirdi. Ziyaretlerde; çocukların sadece korunmaya muhtaç bireyler değil, müstakil birer "hak öznesi" olduğu vurgulandı.

Yoğun Diplomasi

Bayburt Barosu heyeti, program dahilinde hem bölge milletvekilleriyle hem de çocuk hakları konusundaki çalışmalarıyla tanınan isimlerle bir araya geldi. Heyet bu kapsamda; Bayburt Milletvekili Orhan Ateş, Trabzon Milletvekili Av. Sibel Suiçmez, İstanbul Milletvekili Elif Esen, TBMM CHP Grubu Hukuk Müşaviri Nihal Cengiz, Ankara Milletvekili Adnan Beker’in danışmanı Kaan Çoban ve pek çok isimle görüş alışverişinde bulundu.

"Çocuk Dostu Adalet" Vurgusu

Görüşmelerin ana gündem maddesini; çocuk haklarının korunması, baroların çocuk dosyalarındaki kurumsal rolü ve güncel yasama faaliyetleri oluşturdu. Heyet tarafından, çocuk dostu adalet anlayışının güçlendirilmesi ve önleyici politikaların geliştirilmesinin hayati önem taşıdığı ifade edildi. Ayrıca, yasama süreçlerinde baroların aktif rol almasının ve hukuki katkı sunmasının gerekliliği üzerinde duruldu.

"Çalışmalarımız Kararlılıkla Sürecek"

Ziyaretlerin ardından bir teşekkür mesajı yayımlayan Bayburt Barosu heyeti, gösterilen nezaket ve çocuk hakları konusundaki duyarlı yaklaşımlardan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Açıklamada, çocukların üstün yararını esas alan çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceği kaydedildi.