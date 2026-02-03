BAYBURTGÜNDEM GAZETESİ- Etkinlikler; şehitlik ziyaretlerinden spor müsabakalarına, resmi törenlerden geleneksel iftar sofrasına kadar geniş bir yelpazede gerçekleştirilecek.

İlk Gün: Dualar ve Geleneksel Sporlar

Kutlamalar 20 Şubat Cuma günü başlayacak. Programın ilk yarısında kahraman ecdat yad edilecek:

09.30: Şehit Belediye Başkanı Hafız Süleyman Efendi’nin kabri ziyaret edilecek.

10.00: Miralay Sabri Bey’in kabrine ziyaret gerçekleştirilecek.

11.00: Yukarı Kırzı Köyü’nde bulunan Şehit Kadınlar İffet Anıtı ziyaret edilecek.

14.00: Bayburt Belediyesi Cirit Sahası’nda heyecan dolu bir cirit gösterisi sunulacak.

15.00: İkindi namazı öncesinde Ulu Cami ve Yakutiye Cami’de aziz şehitlerimiz için Mevlid-i Şerif okunacak.

21 Şubat: Kurtuluş Coşkusu ve Resmi Törenler

Kurtuluşun asıl yıl dönümü olan 21 Şubat Cumartesi günü ise resmi protokol ve halk oyunları ön planda olacak:

09.30: Belediye Başkanı Mete Memiş ve Meclis Üyeleri, TSK’ya şükran ziyaretinde bulunacak.

10.00: Saray Bahçesi'ndeki Atatürk Anıtı'na çelenk sunulacak.

10.15: Belediye önünde ana tören başlayacak; burada günün anlam ve önemine dair konuşmalar yapılacak, kurtuluş günü canlandırılacak ve resmi geçit töreni düzenlenecek.

14.00: Kop Kayak Tesisleri’nde "21 Şubat Kayak Kupası" heyecanı yaşanacak.

18.08: Ramazan ayı dolayısıyla Bamsı Beyrek Seyir Terası’nda düzenlenecek "Kurtuluş İftar Yemeği" ile kutlamalar taçlandırılacak.

Bu yılki etkinlikler, hem tarihi bilinci tazelemeyi hem de Bayburt'un kültürel zenginliğini Ramazan bereketine uygun şekilde sergilemeyi hedefliyor.