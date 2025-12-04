Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'nin terörle mücadelede tarihi bir dönemece girdiğini belirtti. Bakan Tunç, "İnşallah terörün artık tüm unsurlarıyla gerek yurt içinde gerek yurt dışında tüm eylemlerini sonlandırarak kendini tam anlamıyla feshetmesiyle birlikte, tarihi bir sürece doğru adım atıyoruz," şeklinde konuştu.

Bakan Tunç, "Terörsüz Türkiye" sürecine ilişkin önemli uyarılarda da bulundu. "Bu noktada süreci sabote etmeye çalışanlar, bu durumun kalıcı olmasını istemeyenler, geçmişte olduğu gibi terörün tekrar canlanmasını arzu edenler, elbette ki Türkiye'nin ve milletimizin aleyhine tuzak kurmak isteyebilirler. Biz bu tuzaklara karşı uyanık kalmaya devam edeceğiz," dedi.

Bayburt Ziyaretleri ve Yeni Projeler

Milli Savunma Bakan Yardımcısı Salih Ayhan ve AK Parti Bayburt Milletvekili Orhan Ateş ile birlikte Bayburt Valisi Mustafa Eldivan ve Belediye Başkanı Mete Memiş'i makamlarında ziyaret eden Tunç, kentteki çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Şehir merkezindeki esnafla buluşan Bakan Tunç, daha sonra AK Parti İl Başkanı Turgut Çalışkan ve partililerle bir araya geldi. Bayburt'ta olmaktan memnuniyet duyduğunu dile getiren Tunç, AK Parti iktidarı döneminde kente önemli eserler kazandırıldığını vurguladı.

Bayburt'u daha da ileriye taşıyacak önemli projelerin devam ettiğini belirten Tunç, bunlardan birinin Erzurum-Bayburt arasındaki Kop Tüneli olduğunu, tünelin açıldığında kara yolu trafiğini büyük ölçüde rahatlatacağını söyledi. Ayrıca Bayburt Havalimanı'nın bölgeye hizmet vereceğini ve gurbetteki Bayburtluların memleketlerine İstanbul ve Avrupa'dan çok daha rahat ulaşabileceğini ifade etti.

Bakan Tunç, temel atma törenine katılacağı Bayburt Adliye binasının yöre mimarisine uygun ve uzun yıllar hizmet verecek şekilde 1,5 yılda tamamlanmasının planlandığını duyurdu.

AK Parti İktidarı ve Milli İrade

AK Parti'nin 23 yıldır kesintisiz iktidarda olduğuna işaret eden Tunç, bu kadar uzun süre iktidarda kalabilen başka bir partinin olmadığını dile getirdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın milletten aldığı yetkiyle demokrasi tarihinde en uzun süre görevde kalan lider olarak tarihe geçtiğini belirtti. Tunç, dünya siyaset tarihinde %85 gibi yüksek bir katılımla yapılan seçimlerde art arda 23 yıl boyunca her seçimde %50'nin üzerinde oy alarak kazanabilen başka bir örneğin bulunmadığını vurguladı.

"Biz bu millet için ne yapsak azdır" diyen Bakan Tunç, Cumhurbaşkanı Erdoğan liderliğinde 23 yıldır kesintisiz bir eser siyasetinin yürütüldüğünü ve AK Parti'nin milletin duygularına tercüman olması sayesinde uzun yıllar iktidarda kaldığını aktardı.

Saldırılara Karşı Mücadele

Milli irade bayrağını yere düşürmemek için mücadele ettiklerini belirten Tunç, 23 yıllık bu yürüyüşü durdurmak isteyenlerin olduğunu kaydetti.

"Gerek içeriden gerek dışarıdan türlü türlü saldırılarla karşı karşıya kaldık. Parti kapatma davalarıyla, Gezi Olayları gibi sokak kalkışmalarıyla, masa başında FETÖ ve yargı darbesiyle hükümeti devirip Recep Tayyip Erdoğan'ı durdurmak istediler. Tüm amaçları Türkiye'yi zayıflatmak, yabancıya bağımlı kılmak ve küresel güçlerin bölgesel planlarını daha kolay gerçekleştirmesini sağlamaktı. Ancak milletimiz buna izin vermedi. Her zorlukta milletimiz yolumuzu açtı ve 'Durmak yok, yola devam' dedi. Dolayısıyla biz bu millet için ne yapsak azdır."

15 Temmuz'da milletin bağımsızlığına sahip çıktığını ve darbecileri yargının önüne çıkardığını hatırlatan Tunç, "Bundan sonra da inşallah milletimizle beraber Türkiye Yüzyılı'nı inşa etmeye devam edeceğiz," dedi.

Reformlar ve Terörle Mücadele

Bakan Tunç, Türkiye'nin terörden kurtulması ve geleceğe daha güvenli hazırlanması için büyük bir mücadele içinde olduklarını söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın iktidara gelir gelmez normalleşmenin sağlanması, temel hak ve özgürlüklerin pekiştirilmesi ve hak arama yollarının açılması anlamında büyük reformlara imza attığını belirtti. Erdoğan'ın 2005'te Diyarbakır'da yaptığı tarihi konuşmada, sorunu çözeceklerini, terörü aradan çıkaracaklarını ve birliği güçlendireceklerini söylediğini; bunu sadece sözle değil, icraatla da göstererek teröre zemin hazırlayan unsurları ortadan kaldırma mücadelesini verdiklerini ifade etti.

"Tarihi Bir Sürece Doğru Adım Atıyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ahlat'ta yaptığı, "İç cepheyi güçlendirelim, bin yıllık kardeşliğimize vurulan bu hançeri çıkaralım" sözlerini ve ardından Devlet Bahçeli'nin çağrısını hatırlatan Tunç, sonrasında başlayan "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte terör örgütünün feshi açıklamalarının, silah bırakma sürecinin başlamasının ve Meclis'in bu sürece büyük bir uzlaşmayla sahip çıkmasının önemine değindi.

Tunç, milletin istemediği hiçbir adımı atmayacaklarını vurgulayarak, "Bu noktada süreci sabote etmek isteyenler, terörün tekrar hortlamasını isteyenler olabilir. Biz bu tuzaklara karşı uyanık olmaya devam edeceğiz. Şehit ailelerimizi incitecek, onları rencide edecek hiçbir adım bugüne kadar atmadık, bundan sonra da atmayacağız," görüşünü paylaştı.

Bağımsız ve Tarafsız Yargı

"Ülkemizin, etnik kökeni ne olursa olsun, farklılıklarımızı bir zenginlik olarak kabul ederek, birlik beraberliğimizi daha güçlendirerek yolumuza devam edeceğiz," diyen Bakan Tunç, Türkiye'nin fiziki kalkınmasında büyük mesafe kat edildiğini belirtti.

Türkiye'nin üniversiteler, tüneller, savunma sanayisi ve milli enerji hamleleri dahil her alanda ilerlediğini aktaran Tunç, sadece fiziki kalkınmayla kalmadıklarını, aynı zamanda demokratik kalkınmayı sağlamak ve milli iradeyi güçlendirmek için önemli yapısal reformları hayata geçirdiklerini söyledi.

"Geçmişte yargı daha bağımsızdı" söylemlerini hatırlatan Tunç, seçilmiş Başbakanı, bakanları darağacına gönderen 27 Mayıs yargısını, 'Bir sağdan bir soldan astık' diyen 12 Eylül yargısını ve 28 Şubat'ta postmodern darbecilerin karşısında hazır olda duran yargı anlayışını kimin ortadan kaldırdığını sordu: Recep Tayyip Erdoğan ve AK Parti.

"İşte aradaki fark bu. Bugün yargı bağımsız ve tarafsız. Milli iradeye, demokrasiye saygı duyan, darbeciden de vesayetçiden de yolsuzluk yapandan da hesap soran bir yargıya kavuştu. Biz doğru bildiğimizi yapmaya devam edeceğiz."

Ekonomik zorluklara rağmen (pandemi, depremler, bölgesel savaşlar) halkın alım gücünü tekrar eski haline getirmek için mücadele verdiklerini belirten Tunç, "2028'e doğru yaklaştığımızda, milletimizin refahını daha da arttırmış, kalkınma hamlelerini hızlandırmaya devam eden ve dış politikada güçlü, mazlumun hakkını savunan bir Türkiye olarak, Türkiye Yüzyılı'nı inşallah inşa edeceğiz. Bunu milletimizle beraber yapacağız," dedi.

Bayburt'un, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a en güçlü desteği veren illerin başında geldiğini hatırlatarak Bayburtlulara teşekkür etti.