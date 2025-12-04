Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Bayburt programı kapsamında Bayburt Valiliğini ziyaret etti. Valilik binasına gelişinde Vali Mustafa Eldivan ve il protokolü tarafından karşılanan Bakan Tunç, karşılama töreninin ardından Valilik Şeref Defteri’ni imzaladı.

Valilik makamında gerçekleşen görüşmede Vali Mustafa Eldivan, kentin genel durumu, yürütülen kamu yatırımları, devam eden çalışmalar ve planlanan projelere ilişkin Bakan Tunç’a ayrıntılı bilgi verdi. Eldivan, sunulan destekler dolayısıyla Bakan Tunç’a teşekkür etti.

Ziyarete Milli Savunma Bakanlığı Bakan Yardımcısı Salih Ayhan da eşlik etti.